https://crimea.ria.ru/20261016/putin-rasskazal-o-khode-svo-i-310-osvobozhdennykh-naselennykh-punktakh-1160276628.html
Путин рассказал о ходе СВО и 310 освобожденных населенных пунктах
Путин рассказал о ходе СВО и 310 освобожденных населенных пунктах - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Путин рассказал о ходе СВО и 310 освобожденных населенных пунктах
Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск. Верховный главнокомандующий отметил положительную... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T18:39
2026-10-16T18:39
2026-10-16T18:46
владимир путин (политик)
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск. Верховный главнокомандующий отметил положительную динамику продвижения войск по всей линии боевого соприкосновения.По его словам, с начала года освобождено около 6,5 тысячи квадратных километров территорий и 310 населенных пунктов. ЛНР полностью под контролем ВС РФ.Целью Вооруженных сил он назвал обеспечение абсолютной безопасности российского приграничья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От поддержки к защите: как Запад вынудил Москву начать СВОНовости СВО: в Минобороны назвали страшные потери Киева за неделюВС России наступают: освобождены Варваровка и Николаевка Харьковской области
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владимир путин (политик), новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Путин рассказал о ходе СВО и 310 освобожденных населенных пунктах
Путин: с начала года РФ освободила 310 населенных пунктов и 6,5 тыс квадратных километров
18:39 16.10.2026 (обновлено: 18:46 16.10.2026)