https://crimea.ria.ru/20261016/putin-rasskazal-o-khode-svo-i-310-osvobozhdennykh-naselennykh-punktakh-1160276628.html

Путин рассказал о ходе СВО и 310 освобожденных населенных пунктах

Путин рассказал о ходе СВО и 310 освобожденных населенных пунктах - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Путин рассказал о ходе СВО и 310 освобожденных населенных пунктах

Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск. Верховный главнокомандующий отметил положительную... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T18:39

2026-10-16T18:39

2026-10-16T18:46

владимир путин (политик)

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск. Верховный главнокомандующий отметил положительную динамику продвижения войск по всей линии боевого соприкосновения.По его словам, с начала года освобождено около 6,5 тысячи квадратных километров территорий и 310 населенных пунктов. ЛНР полностью под контролем ВС РФ.Целью Вооруженных сил он назвал обеспечение абсолютной безопасности российского приграничья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От поддержки к защите: как Запад вынудил Москву начать СВОНовости СВО: в Минобороны назвали страшные потери Киева за неделюВС России наступают: освобождены Варваровка и Николаевка Харьковской области

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)