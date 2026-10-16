Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о ходе СВО и 310 освобожденных населенных пунктах - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261016/putin-rasskazal-o-khode-svo-i-310-osvobozhdennykh-naselennykh-punktakh-1160276628.html
Путин рассказал о ходе СВО и 310 освобожденных населенных пунктах
Путин рассказал о ходе СВО и 310 освобожденных населенных пунктах - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Путин рассказал о ходе СВО и 310 освобожденных населенных пунктах
Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск. Верховный главнокомандующий отметил положительную... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T18:39
2026-10-16T18:46
владимир путин (политик)
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/1d/1158072794_0:100:3285:1948_1920x0_80_0_0_fce7873ea8910a5c5239db30e5568d4c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск. Верховный главнокомандующий отметил положительную динамику продвижения войск по всей линии боевого соприкосновения.По его словам, с начала года освобождено около 6,5 тысячи квадратных километров территорий и 310 населенных пунктов. ЛНР полностью под контролем ВС РФ.Целью Вооруженных сил он назвал обеспечение абсолютной безопасности российского приграничья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От поддержки к защите: как Запад вынудил Москву начать СВОНовости СВО: в Минобороны назвали страшные потери Киева за неделюВС России наступают: освобождены Варваровка и Николаевка Харьковской области
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/1d/1158072794_278:0:3007:2047_1920x0_80_0_0_341ab937f96f8f8f834dae8464a4e687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Путин рассказал о ходе СВО и 310 освобожденных населенных пунктах

Путин: с начала года РФ освободила 310 населенных пунктов и 6,5 тыс квадратных километров

18:39 16.10.2026 (обновлено: 18:46 16.10.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоец группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО.
Боец группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО. - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск. Верховный главнокомандующий отметил положительную динамику продвижения войск по всей линии боевого соприкосновения.
По его словам, с начала года освобождено около 6,5 тысячи квадратных километров территорий и 310 населенных пунктов.
"С начала этого года уже освобождено около 6,5 тысяч квадратных километров территорий и 320 населенных пунктов. Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территорий Донецкой Республики и 16,5% Запорожской области", - сказал Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.
ЛНР полностью под контролем ВС РФ.
Целью Вооруженных сил он назвал обеспечение абсолютной безопасности российского приграничья.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
От поддержки к защите: как Запад вынудил Москву начать СВО
Новости СВО: в Минобороны назвали страшные потери Киева за неделю
ВС России наступают: освобождены Варваровка и Николаевка Харьковской области
 
Владимир Путин (политик)Новости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:42Армия России освободила Доброполье
18:40Папа Римский провел телефонный разговор с Путиным
18:39Путин рассказал о ходе СВО и 310 освобожденных населенных пунктах
18:32Ребенка из России убило током в пятизвездочном отеле Египта
18:21Более 10 тысяч мирных россиян пострадали от атак ВСУ
18:03Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру пятницы
17:49Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма
17:37Крымчанин лишился 135 тысяч рублей при попытке купить дизель
17:22Удары по Украине: в Ровно уничтожен логистический центр с грузами для ВСУ
17:13Атака ВСУ на Севастополь: над городом уничтожили четыре дрона
17:12В Нижнегорском районе Крыма появилась подстанция скорой помощи
16:56Ливень и 4-метровые волны обрушатся на Севастополь - экстренное предупреждение
16:44В США все больше осознают вред от санкций против России – Дмитриев
16:33В Севастополе отменили воздушную тревогу
16:19В России впервые провели операцию по трансплантации спинного мозга
16:02От поддержки к защите: как Запад вынудил Москву начать СВО
15:48Пожар вспыхнул на предприятии в Югре после атаки украинских дронов
15:38Стало известно, от чего россияне чаще всего страхуют своих близких
15:37В Севастополе объявили воздушную тревогу
15:36Сломал нос и поджег: крымчанину дали три года за истязание жены
Лента новостейМолния