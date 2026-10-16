https://crimea.ria.ru/20261016/prodvizhenie-vs-rossii-uskorilos-unichtozhena-dvukhtysyachnaya-gruppirovka-vsu-1160277823.html

Продвижение ВС России ускорилось: уничтожена двухтысячная группировка ВСУ

Продвижение ВС России ускорилось: уничтожена двухтысячная группировка ВСУ - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Продвижение ВС России ускорилось: уничтожена двухтысячная группировка ВСУ

Темпы продвижения войск России возросли. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания во вспомогательном пункте управления объединенной... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T19:19

2026-10-16T19:19

2026-10-16T19:19

владимир путин (политик)

новости сво

россия

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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харьковская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Темпы продвижения войск России возросли. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что полностью завершено уничтожение двухтысячной группировки ВСУ в северо-восточной части Харьковской области.Верховный главнокомандующий отметил положительную динамику продвижения войск по всей линии боевого соприкосновения.Ранее в пятницу Путин сообщил, что с начала года российские военные освободили 6,5 тысяч квадратных километров территории и 310 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости сво, россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, харьковская область