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Продвижение ВС России ускорилось: уничтожена двухтысячная группировка ВСУ - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Продвижение ВС России ускорилось: уничтожена двухтысячная группировка ВСУ
Продвижение ВС России ускорилось: уничтожена двухтысячная группировка ВСУ - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Продвижение ВС России ускорилось: уничтожена двухтысячная группировка ВСУ
Темпы продвижения войск России возросли. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания во вспомогательном пункте управления объединенной... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T19:19
2026-10-16T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Темпы продвижения войск России возросли. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что полностью завершено уничтожение двухтысячной группировки ВСУ в северо-восточной части Харьковской области.Верховный главнокомандующий отметил положительную динамику продвижения войск по всей линии боевого соприкосновения.Ранее в пятницу Путин сообщил, что с начала года российские военные освободили 6,5 тысяч квадратных километров территории и 310 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), новости сво, россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, харьковская область
Продвижение ВС России ускорилось: уничтожена двухтысячная группировка ВСУ

Путину доложили о завершении уничтожения двухтысячной группировки ВСУ под Харьковом

19:19 16.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 58-й армии ВС РФ
Военнослужащие 58-й армии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Темпы продвижения войск России возросли. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск.
"Безусловно, боевая работа - это сложное, ответственное, напряженное дело, связанное и с потерями, и с какими-то сложностями текущего характера, но темпы продвижения (войск России - ред.) возросли, что подтверждается результатами выполнения боевых задач, и это очень важно", - сказал Путин.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что полностью завершено уничтожение двухтысячной группировки ВСУ в северо-восточной части Харьковской области.

"Полностью завершено уничтожение группировки противника, окруженной в северо-восточной части Харьковской области", - проинформировал он.

Верховный главнокомандующий отметил положительную динамику продвижения войск по всей линии боевого соприкосновения.
Ранее в пятницу Путин сообщил, что с начала года российские военные освободили 6,5 тысяч квадратных километров территории и 310 населенных пунктов.
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Владимир Путин (политик)Новости СВОРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииУкраинаХарьковская область
 
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