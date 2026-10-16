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Продвижение ВС России ускорилось: уничтожена двухтысячная группировка ВСУ
Продвижение ВС России ускорилось: уничтожена двухтысячная группировка ВСУ - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Продвижение ВС России ускорилось: уничтожена двухтысячная группировка ВСУ
Темпы продвижения войск России возросли. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания во вспомогательном пункте управления объединенной... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T19:19
2026-10-16T19:19
2026-10-16T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Темпы продвижения войск России возросли. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что полностью завершено уничтожение двухтысячной группировки ВСУ в северо-восточной части Харьковской области.Верховный главнокомандующий отметил положительную динамику продвижения войск по всей линии боевого соприкосновения.Ранее в пятницу Путин сообщил, что с начала года российские военные освободили 6,5 тысяч квадратных километров территории и 310 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости сво, россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, харьковская область
Продвижение ВС России ускорилось: уничтожена двухтысячная группировка ВСУ
Путину доложили о завершении уничтожения двухтысячной группировки ВСУ под Харьковом