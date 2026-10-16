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"Позорище": Захарова оценила слова Зеленского о попытках покушения на него - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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"Позорище": Захарова оценила слова Зеленского о попытках покушения на него
"Позорище": Захарова оценила слова Зеленского о попытках покушения на него - РИА Новости Крым, 16.10.2026
"Позорище": Захарова оценила слова Зеленского о попытках покушения на него
Владимир Зеленский – "невероятное позорище", который уже привел к краху украинского государства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T13:01
2026-10-16T13:01
владимир зеленский
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
политика
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский – "невероятное позорище", который уже привел к краху украинского государства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Зеленский в интервью СМИ рассказал, что СБУ сообщила ему о нескольких попытках покушения на него. В этом же интервью глава киевского режима заявил, что его гибель "не приведет к краху государства", так как Украина - это "система институтов, а не один человек".Депутат Верховной рады Анна Скороход ранее в пятницу заявила, что Зеленского стремятся убрать с должности люди из его ближнего круга, они готовят переворот.Американский лидер Дональд Трамп до этого выразил уверенность, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.Однако несколькими днями позже глава киевского режима в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не собирается уходить в отставку и высказался против проведения выборов на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленскому пора уходить – Маск"Крыса, загнанная в угол, опасна": политолог о киевском режимеПутин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в день выборов
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владимир зеленский, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, политика, новости, украина
"Позорище": Захарова оценила слова Зеленского о попытках покушения на него

Захарова назвала Зеленского "позорищем" после слов о попытках покушения на него

13:01 16.10.2026
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский – "невероятное позорище", который уже привел к краху украинского государства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Зеленский в интервью СМИ рассказал, что СБУ сообщила ему о нескольких попытках покушения на него. В этом же интервью глава киевского режима заявил, что его гибель "не приведет к краху государства", так как Украина - это "система институтов, а не один человек".
"Господи, какое же невероятное позорище этот самый Зеленский. Гибель его, как он сказал, не приведет к краху государства Украина, так его жизнь уже привела к краху государства Украина", - сказала Захарова.
Депутат Верховной рады Анна Скороход ранее в пятницу заявила, что Зеленского стремятся убрать с должности люди из его ближнего круга, они готовят переворот.
Американский лидер Дональд Трамп до этого выразил уверенность, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.
В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.
Однако несколькими днями позже глава киевского режима в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не собирается уходить в отставку и высказался против проведения выборов на Украине.
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Владимир ЗеленскийМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваПолитикаНовостиУкраина
 
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