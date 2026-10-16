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Пожарные извещатели спасли более 20 крымчан

Пожарные извещатели спасли более 20 крымчан - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Пожарные извещатели спасли более 20 крымчан

Более 80% многодетных семей в Крыму обеспечены пожарными извещателями, которые устанавливаются в частных жилых домах или квартирах для предупреждения о... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T07:38

2026-10-16T07:38

2026-10-16T07:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Более 80% многодетных семей в Крыму обеспечены пожарными извещателями, которые устанавливаются в частных жилых домах или квартирах для предупреждения о возможном возгорании. Об этом сообщил замначальника ГУ – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Крыму, полковник внутренней службы Игорь Скуртул в пресс-центре РИА Новости Крым.По информации Скуртула, с 2023 года в Крыму автономные пожарные извещатели устанавливаются в обязательном порядке в жилье многодетных семей. В этом году на закупку и установку устройств в регионе было выделено 10 миллионов рублей. Работы проводят сотрудники крымского главка МЧС РФ.Он отметил, что уже зафиксированы случаи, когда такие устройства уберегли людей. Более 20 человек спасены в Ялте и Керчи – в жилье сработала система пожарной сигнализации, а потом был вызов подразделений пожарной охраны."Но это то, что нам известно. Сколько случаев, когда пожарный извещатель сработал, а возгорание потушили своими силами, не вызывая подразделение пожарной охраны – мы не знаем, такой информации у нас нет", – добавил Скуртул.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто гибнет в Крыму на пожарах чаще всего - ответ МЧСНа пожаре в пятиэтажке в Крыму спасен ребенок и эвакуированы 20 человекЧетыре ребенка и бабушка пострадали на пожаре в пятиэтажке в Крыму

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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