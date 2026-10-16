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Пожарные извещатели спасли более 20 крымчан - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Пожарные извещатели спасли более 20 крымчан
Пожарные извещатели спасли более 20 крымчан - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Пожарные извещатели спасли более 20 крымчан
Более 80% многодетных семей в Крыму обеспечены пожарными извещателями, которые устанавливаются в частных жилых домах или квартирах для предупреждения о... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T07:38
2026-10-16T07:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Более 80% многодетных семей в Крыму обеспечены пожарными извещателями, которые устанавливаются в частных жилых домах или квартирах для предупреждения о возможном возгорании. Об этом сообщил замначальника ГУ – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Крыму, полковник внутренней службы Игорь Скуртул в пресс-центре РИА Новости Крым.По информации Скуртула, с 2023 года в Крыму автономные пожарные извещатели устанавливаются в обязательном порядке в жилье многодетных семей. В этом году на закупку и установку устройств в регионе было выделено 10 миллионов рублей. Работы проводят сотрудники крымского главка МЧС РФ.Он отметил, что уже зафиксированы случаи, когда такие устройства уберегли людей. Более 20 человек спасены в Ялте и Керчи – в жилье сработала система пожарной сигнализации, а потом был вызов подразделений пожарной охраны."Но это то, что нам известно. Сколько случаев, когда пожарный извещатель сработал, а возгорание потушили своими силами, не вызывая подразделение пожарной охраны – мы не знаем, такой информации у нас нет", – добавил Скуртул.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто гибнет в Крыму на пожарах чаще всего - ответ МЧСНа пожаре в пятиэтажке в Крыму спасен ребенок и эвакуированы 20 человекЧетыре ребенка и бабушка пострадали на пожаре в пятиэтажке в Крыму
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, пожар, игорь скуртул
Пожарные извещатели спасли более 20 крымчан

В Крыму для многодетных семей закупили пожарные датчики на 10 млн рублей

07:38 16.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Более 80% многодетных семей в Крыму обеспечены пожарными извещателями, которые устанавливаются в частных жилых домах или квартирах для предупреждения о возможном возгорании. Об этом сообщил замначальника ГУ – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Крыму, полковник внутренней службы Игорь Скуртул в пресс-центре РИА Новости Крым.
По информации Скуртула, с 2023 года в Крыму автономные пожарные извещатели устанавливаются в обязательном порядке в жилье многодетных семей. В этом году на закупку и установку устройств в регионе было выделено 10 миллионов рублей. Работы проводят сотрудники крымского главка МЧС РФ.

"Распределили приобретенное оборудование по всем муниципалитетам. На сегодняшний день более 80% данной категории семей уже обеспечены пожарными извещателями", – рассказал замначальника главка.

Он отметил, что уже зафиксированы случаи, когда такие устройства уберегли людей. Более 20 человек спасены в Ялте и Керчи – в жилье сработала система пожарной сигнализации, а потом был вызов подразделений пожарной охраны.
"Но это то, что нам известно. Сколько случаев, когда пожарный извещатель сработал, а возгорание потушили своими силами, не вызывая подразделение пожарной охраны – мы не знаем, такой информации у нас нет", – добавил Скуртул.
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