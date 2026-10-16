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Пожар вспыхнул на предприятии в Югре после атаки украинских дронов
Пожар вспыхнул на предприятии в Югре после атаки украинских дронов - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Пожар вспыхнул на предприятии в Югре после атаки украинских дронов
Пожар произошел на территории промышленного объекта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в пятницу, 16 октября, после атаки украинских беспилотников. Об... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T15:48
2026-10-16T15:48
2026-10-16T15:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Пожар произошел на территории промышленного объекта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в пятницу, 16 октября, после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук в своем канале в МАКС.По информации губернатора, специалисты оценивают масштаб и характер нанесенного ущерба. Информации о пострадавших пока нет.Ранее Кухарук сообщал, что в регионе дважды за сегодняшний день объявлялся сигнал беспилотной опасности. Ответственные службы и ведомства были приведены в режим повышенной готовности.За минувшую ночь силы ПВО сбили 644 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе над Крымом, и Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Луганщине ВСУ ударили по многоэтажке и "Газели" - два человека погиблиБеспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Шебекино: ранены женщины Дроны атаковали Ростовскую область - ранен мужчина и возник пожар на складе
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пожар, атаки всу, новости сво, новости, россия, ханты-мансийкий автономный округ
Пожар вспыхнул на предприятии в Югре после атаки украинских дронов
В Югре после атаки украинских дронов произошел пожар на промышленном объекте