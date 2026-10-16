https://crimea.ria.ru/20261016/pozhar-vspykhnul-na-predpriyatii-v-yugre-posle-ataki-ukrainskikh-dronov-1160269511.html

Пожар вспыхнул на предприятии в Югре после атаки украинских дронов

Пожар вспыхнул на предприятии в Югре после атаки украинских дронов - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Пожар вспыхнул на предприятии в Югре после атаки украинских дронов

Пожар произошел на территории промышленного объекта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в пятницу, 16 октября, после атаки украинских беспилотников. Об... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T15:48

2026-10-16T15:48

2026-10-16T15:48

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ханты-мансийкий автономный округ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Пожар произошел на территории промышленного объекта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в пятницу, 16 октября, после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук в своем канале в МАКС.По информации губернатора, специалисты оценивают масштаб и характер нанесенного ущерба. Информации о пострадавших пока нет.Ранее Кухарук сообщал, что в регионе дважды за сегодняшний день объявлялся сигнал беспилотной опасности. Ответственные службы и ведомства были приведены в режим повышенной готовности.За минувшую ночь силы ПВО сбили 644 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе над Крымом, и Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Луганщине ВСУ ударили по многоэтажке и "Газели" - два человека погиблиБеспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Шебекино: ранены женщины Дроны атаковали Ростовскую область - ранен мужчина и возник пожар на складе

россия

ханты-мансийкий автономный округ

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, атаки всу, новости сво, новости, россия, ханты-мансийкий автономный округ