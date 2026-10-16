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Поезда крымского направления за пять месяцев перевезли 1,7 миллиона человек
Поезда крымского направления за пять месяцев перевезли 1,7 миллиона человек - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Поезда крымского направления за пять месяцев перевезли 1,7 миллиона человек
С мая по сентябрь поезда "Таврия" в Крым и обратно перевезли более 1 745 300 пассажиров. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T14:50
2026-10-16T14:50
2026-10-16T14:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. С мая по сентябрь поезда "Таврия" в Крым и обратно перевезли более 1 745 300 пассажиров. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Кроме того, летом 2026 года "Таврии" впервые на регулярной основе начали курсировать не только в Крым, но и в другие регионы России. На маршрутной карте появились новые направления, среди которых - Адлер, Анапа, Новороссийск. По этим направлениям с 1 июля по 30 сентября поезда перевезли более 368 300 пассажиров.В осенне-зимний период в Крым будут курсировать четыре поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера. Ранее в компании сообщили, что билеты на эти четыре поезда "Таврия" крымского направления можно будет купить за 90 суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму меняется график некоторых электричекВ Крыму упростили покупку ж/д билета и талона на автобус до станцииБилеты на пассажирские поезда подорожают с октября - АТОР
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крым, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, логистика, транспорт, новости крыма
Поезда крымского направления за пять месяцев перевезли 1,7 миллиона человек
За пять месяцев на поездах "Таврия" в Крым и обратно проехали более 1,7 миллиона человек