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Поезда крымского направления за пять месяцев перевезли 1,7 миллиона человек

Поезда крымского направления за пять месяцев перевезли 1,7 миллиона человек - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Поезда крымского направления за пять месяцев перевезли 1,7 миллиона человек

С мая по сентябрь поезда "Таврия" в Крым и обратно перевезли более 1 745 300 пассажиров. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T14:50

2026-10-16T14:50

2026-10-16T14:50

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поезд "таврия"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. С мая по сентябрь поезда "Таврия" в Крым и обратно перевезли более 1 745 300 пассажиров. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Кроме того, летом 2026 года "Таврии" впервые на регулярной основе начали курсировать не только в Крым, но и в другие регионы России. На маршрутной карте появились новые направления, среди которых - Адлер, Анапа, Новороссийск. По этим направлениям с 1 июля по 30 сентября поезда перевезли более 368 300 пассажиров.В осенне-зимний период в Крым будут курсировать четыре поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера. Ранее в компании сообщили, что билеты на эти четыре поезда "Таврия" крымского направления можно будет купить за 90 суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму меняется график некоторых электричекВ Крыму упростили покупку ж/д билета и талона на автобус до станцииБилеты на пассажирские поезда подорожают с октября - АТОР

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, логистика, транспорт, новости крыма