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Подросток расстрелял детей в начальной школе в США – погибли четверо - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Подросток расстрелял детей в начальной школе в США – погибли четверо
Подросток расстрелял детей в начальной школе в США – погибли четверо - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Подросток расстрелял детей в начальной школе в США – погибли четверо
Трое детей и взрослый погибли в городе Бенд штата Орегон в результате вооруженного нападения на школу, совершенного 16-летним юношей. Об этом сообщает телеканал РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T07:15
2026-10-16T07:15
сша
стрельба
стрельба в школе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Трое детей и взрослый погибли в городе Бенд штата Орегон в результате вооруженного нападения на школу, совершенного 16-летним юношей. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.В школе на момент нападения находились около 400 детей и порядка 40 сотрудников. Несколько человек получили ранения.По данным правоохранителей, стрельбу открыл 16-летний юноша. Он действовал в одиночку. Его имя и мотивы не раскрываются. Сообщается, что нападавший был убит до приезда полиции. Обстоятельства его ликвидации пока неизвестны. Предположительно, подростка мог застрелить случайный прохожий, ставший свидетелем нападения и имевший при себе огнестрельное оружие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
сша, стрельба, стрельба в школе, происшествия, в мире, новости
Подросток расстрелял детей в начальной школе в США – погибли четверо

В США подросток открыл стрельбу в начальной школе – погибли трое детей и взрослый

07:15 16.10.2026
 
© AP Photo/ Morry Gash / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль. Архивное фото
Полицейский автомобиль. Архивное фото
© AP Photo/ Morry Gash
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Трое детей и взрослый погибли в городе Бенд штата Орегон в результате вооруженного нападения на школу, совершенного 16-летним юношей. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.
"Трое детей и один взрослый были убиты в результате стрельбы в начальной школе в Бенде", – говорится в сообщении.
В школе на момент нападения находились около 400 детей и порядка 40 сотрудников. Несколько человек получили ранения.
По данным правоохранителей, стрельбу открыл 16-летний юноша. Он действовал в одиночку. Его имя и мотивы не раскрываются. Сообщается, что нападавший был убит до приезда полиции. Обстоятельства его ликвидации пока неизвестны. Предположительно, подростка мог застрелить случайный прохожий, ставший свидетелем нападения и имевший при себе огнестрельное оружие.
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