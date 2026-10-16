https://crimea.ria.ru/20261016/podrostok-rasstrelyal-detey-v-nachalnoy-shkole-v-ssha--pogibli-chetvero-1160245170.html

Подросток расстрелял детей в начальной школе в США – погибли четверо

Подросток расстрелял детей в начальной школе в США – погибли четверо - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Подросток расстрелял детей в начальной школе в США – погибли четверо

Трое детей и взрослый погибли в городе Бенд штата Орегон в результате вооруженного нападения на школу, совершенного 16-летним юношей. Об этом сообщает телеканал РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T07:15

2026-10-16T07:15

2026-10-16T07:15

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Трое детей и взрослый погибли в городе Бенд штата Орегон в результате вооруженного нападения на школу, совершенного 16-летним юношей. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.В школе на момент нападения находились около 400 детей и порядка 40 сотрудников. Несколько человек получили ранения.По данным правоохранителей, стрельбу открыл 16-летний юноша. Он действовал в одиночку. Его имя и мотивы не раскрываются. Сообщается, что нападавший был убит до приезда полиции. Обстоятельства его ликвидации пока неизвестны. Предположительно, подростка мог застрелить случайный прохожий, ставший свидетелем нападения и имевший при себе огнестрельное оружие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, стрельба, стрельба в школе, происшествия, в мире, новости