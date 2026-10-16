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Побережье Новороссийска очистили от выбросов нефтепродуктов

Побережье Новороссийска очистили от выбросов нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Побережье Новороссийска очистили от выбросов нефтепродуктов

В Новороссийске завершили работы по уборке нефтепродуктов на пляжной полосе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T18:59

2026-10-16T18:59

2026-10-16T18:59

новороссийск

разлив нефтепродуктов

черное море

краснодарский край

кубань

экология

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Новороссийске завершили работы по уборке нефтепродуктов на пляжной полосе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в своем канале в МАКС.6 октября в акватории Черного моря произошло возгорание танкера Aframax Rio с нефтью. По данным Минтранса России, судно, которое следовало под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа – граждане Индии – спасены, пострадавших нет. Открытое горение на танкере ликвидировано. 13 октября сообщалось, что разлива нефтепродуктов в Черном море у берегов Краснодарского края не зафиксировано. Позже стало известно, что в берегов Новороссийска найдены выбросы нефтепродуктов, однако они не имеют отношения к пострадавшему после атаки ВСУ в Черном море танкеру Aframax Rio.По данным администрации, всего очищено около 300 метров береговой линии. В работах были задействованы 53 человека и шесть единиц техники."Мониторинг состояния пляжей и всей береговой линии будут продолжены и в случае обнаружения новых выбросов, специалисты и волонтеры немедленно приступят к ликвидации", – подчеркнули в администрации.Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в Геленджике и Новороссийске для предупреждения чрезвычайной ситуации, источником которой может стать разлив нефтепродуктов после атак безэкипажных катеров на морские суда в акватории Черного моря. Ведется непрерывный мониторинг экологической обстановки в муниципалитетах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые оценили состояние экологии дна моря возле Геленджика и АнапыЧистота морской воды и песка в Крыму: что показали пробыЧС из-за крушения танкеров: в Крыму продолжают мониторить пляжи

новороссийск

черное море

краснодарский край

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, разлив нефтепродуктов, черное море, краснодарский край, кубань, экология, новости