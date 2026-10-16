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Побережье Новороссийска очистили от выбросов нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Побережье Новороссийска очистили от выбросов нефтепродуктов
Побережье Новороссийска очистили от выбросов нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Побережье Новороссийска очистили от выбросов нефтепродуктов
В Новороссийске завершили работы по уборке нефтепродуктов на пляжной полосе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T18:59
2026-10-16T18:59
новороссийск
разлив нефтепродуктов
черное море
краснодарский край
кубань
экология
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Новороссийске завершили работы по уборке нефтепродуктов на пляжной полосе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в своем канале в МАКС.6 октября в акватории Черного моря произошло возгорание танкера Aframax Rio с нефтью. По данным Минтранса России, судно, которое следовало под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа – граждане Индии – спасены, пострадавших нет. Открытое горение на танкере ликвидировано. 13 октября сообщалось, что разлива нефтепродуктов в Черном море у берегов Краснодарского края не зафиксировано. Позже стало известно, что в берегов Новороссийска найдены выбросы нефтепродуктов, однако они не имеют отношения к пострадавшему после атаки ВСУ в Черном море танкеру Aframax Rio.По данным администрации, всего очищено около 300 метров береговой линии. В работах были задействованы 53 человека и шесть единиц техники."Мониторинг состояния пляжей и всей береговой линии будут продолжены и в случае обнаружения новых выбросов, специалисты и волонтеры немедленно приступят к ликвидации", – подчеркнули в администрации.Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в Геленджике и Новороссийске для предупреждения чрезвычайной ситуации, источником которой может стать разлив нефтепродуктов после атак безэкипажных катеров на морские суда в акватории Черного моря. Ведется непрерывный мониторинг экологической обстановки в муниципалитетах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые оценили состояние экологии дна моря возле Геленджика и АнапыЧистота морской воды и песка в Крыму: что показали пробыЧС из-за крушения танкеров: в Крыму продолжают мониторить пляжи
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новороссийск, разлив нефтепродуктов, черное море, краснодарский край, кубань, экология, новости
Побережье Новороссийска очистили от выбросов нефтепродуктов

В Новороссийске очистили пляжи от выбросов нефтепродуктов

18:59 16.10.2026
 
© Оперштаб Краснодарский крайВ Новороссийске завершены работы по уборке нефтепродуктов с пляжа
В Новороссийске завершены работы по уборке нефтепродуктов с пляжа
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Новороссийске завершили работы по уборке нефтепродуктов на пляжной полосе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в своем канале в МАКС.
6 октября в акватории Черного моря произошло возгорание танкера Aframax Rio с нефтью. По данным Минтранса России, судно, которое следовало под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа граждане Индии спасены, пострадавших нет. Открытое горение на танкере ликвидировано. 13 октября сообщалось, что разлива нефтепродуктов в Черном море у берегов Краснодарского края не зафиксировано. Позже стало известно, что в берегов Новороссийска найдены выбросы нефтепродуктов, однако они не имеют отношения к пострадавшему после атаки ВСУ в Черном море танкеру Aframax Rio.
"По состоянию на 16 октября работы по ликвидации нефтепродуктов с прибрежной зоны завершены. Незначительные выбросы нефтепродуктов были устранены на территории пляжа "Абрау-бич" и в селе Мысхако", – говорится в сообщении.
По данным администрации, всего очищено около 300 метров береговой линии. В работах были задействованы 53 человека и шесть единиц техники.
"Мониторинг состояния пляжей и всей береговой линии будут продолжены и в случае обнаружения новых выбросов, специалисты и волонтеры немедленно приступят к ликвидации", – подчеркнули в администрации.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в Геленджике и Новороссийске для предупреждения чрезвычайной ситуации, источником которой может стать разлив нефтепродуктов после атак безэкипажных катеров на морские суда в акватории Черного моря. Ведется непрерывный мониторинг экологической обстановки в муниципалитетах.
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