Побережье Новороссийска очистили от выбросов нефтепродуктов
В Новороссийске очистили пляжи от выбросов нефтепродуктов
© Оперштаб Краснодарский крайВ Новороссийске завершены работы по уборке нефтепродуктов с пляжа
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Новороссийске завершили работы по уборке нефтепродуктов на пляжной полосе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в своем канале в МАКС.
6 октября в акватории Черного моря произошло возгорание танкера Aframax Rio с нефтью. По данным Минтранса России, судно, которое следовало под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа – граждане Индии – спасены, пострадавших нет. Открытое горение на танкере ликвидировано. 13 октября сообщалось, что разлива нефтепродуктов в Черном море у берегов Краснодарского края не зафиксировано. Позже стало известно, что в берегов Новороссийска найдены выбросы нефтепродуктов, однако они не имеют отношения к пострадавшему после атаки ВСУ в Черном море танкеру Aframax Rio.
"По состоянию на 16 октября работы по ликвидации нефтепродуктов с прибрежной зоны завершены. Незначительные выбросы нефтепродуктов были устранены на территории пляжа "Абрау-бич" и в селе Мысхако", – говорится в сообщении.
По данным администрации, всего очищено около 300 метров береговой линии. В работах были задействованы 53 человека и шесть единиц техники.
"Мониторинг состояния пляжей и всей береговой линии будут продолжены и в случае обнаружения новых выбросов, специалисты и волонтеры немедленно приступят к ликвидации", – подчеркнули в администрации.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в Геленджике и Новороссийске для предупреждения чрезвычайной ситуации, источником которой может стать разлив нефтепродуктов после атак безэкипажных катеров на морские суда в акватории Черного моря. Ведется непрерывный мониторинг экологической обстановки в муниципалитетах.
Читайте также на РИА Новости Крым: