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Папа Римский провел телефонный разговор с Путиным - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Папа Римский провел телефонный разговор с Путиным
Папа Римский провел телефонный разговор с Путиным - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Папа Римский провел телефонный разговор с Путиным
Состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с папой Римским Львом XIV, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T18:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с папой Римским Львом XIV, сообщила пресс-служба Кремля.Российский лидер отметил важность сотрудничества России и Ватикана.В свою очередь служба печати Святого престола проинформировала, что папа Римский затронул тему гуманитарной ситуации в Алешках Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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владимир путин (политик), ватикан, новости, папа римский лев xiv
Папа Римский провел телефонный разговор с Путиным

Папа Римский провел телефонный разговор с Путиным

18:40 16.10.2026 (обновлено: 18:54 16.10.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с папой Римским Львом XIV, сообщила пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с папой Римским Львом XIV", - говорится в сообщении.

Российский лидер отметил важность сотрудничества России и Ватикана.

"Владимир Путин отметил важность российско-ватиканского сотрудничества по продвижению объединяющих духовно-нравственных ценностей, защиты христиан и христианских святынь в различных регионах мира", - отметили в Кремле.

В свою очередь служба печати Святого престола проинформировала, что папа Римский затронул тему гуманитарной ситуации в Алешках Херсонской области.
"В ходе беседы папа выразил серьезную обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в городе Алешки Херсонской области, призвав установить перемирие, чтобы обеспечить доставку продовольственной и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию мирного населения", - говорится в сообщении по итогам телефонного разговора.
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Владимир Путин (политик)ВатиканНовостиПапа римский Лев XIV
 
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