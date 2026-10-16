https://crimea.ria.ru/20261016/papa-rimskiy-provel-telefonnyy-razgovor-s-putinym-1160276501.html

Папа Римский провел телефонный разговор с Путиным

Папа Римский провел телефонный разговор с Путиным - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Папа Римский провел телефонный разговор с Путиным

Состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с папой Римским Львом XIV, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T18:40

2026-10-16T18:40

2026-10-16T18:54

владимир путин (политик)

ватикан

новости

папа римский лев xiv

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/03/09/1122622811_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_dd1b686222c72d3647e0d4289aad6a65.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с папой Римским Львом XIV, сообщила пресс-служба Кремля.Российский лидер отметил важность сотрудничества России и Ватикана.В свою очередь служба печати Святого престола проинформировала, что папа Римский затронул тему гуманитарной ситуации в Алешках Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), ватикан, новости, папа римский лев xiv