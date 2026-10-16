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От поддержки к защите: как Запад вынудил Москву начать СВО - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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От поддержки к защите: как Запад вынудил Москву начать СВО
От поддержки к защите: как Запад вынудил Москву начать СВО - РИА Новости Крым, 16.10.2026
От поддержки к защите: как Запад вынудил Москву начать СВО
Начало спецоперации в 2022 году стало шагом перехода России от поддержки своих соотечественников к их защите от украинского неонацизма, взращенного Западом для... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T16:02
2026-10-16T16:02
георгий мурадов
украина
политика
россия
история
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Начало спецоперации в 2022 году стало шагом перехода России от поддержки своих соотечественников к их защите от украинского неонацизма, взращенного Западом для войны с РФ, конечной целью которой для западных сил является поглощение российских ресурсов. Такое мнение выразил заместитель председателя Совмина Крыма, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, профессор МГИМО Георгий Мурадов на площадке Международного мультимедийного центра "Россия сегодня".Он напомнил, что этому предшествовали многочисленные и длящиеся десятилетиями попытки Запада поглотить русский мир на территории постсоветских стран и в случае со странами Восточной Европы это давно удалось. Однако далее последовали попытки поглотить и Украину."Потому что Европа – ну что такое Европа? Ресурсов нет, население большое, хочется, конечно, освоить нечто, как это было в колониальные времена. Если посмотреть на карту мира, то самое ближнее, где можно поживиться и природными, и человеческими, и какими угодно ресурсами — это Россия. Вот поэтому движение на территорию России было заранее предопределено. И Украину в итоге удалось превратить в плацдарм своей борьбы с Россией", – сказал политик.При этом Мурадов напомнил, что первые попытки Запада превратить Украину в антироссийскую территорию, предпринятые в начале и середине двухтысячных годов, провалились. Однако в итоге люди, решившие предать свою страну и свои корни, нашлись."Западу удалось арендовать эту большую страну, заплатив немалые деньги тем, кто согласится ее сдать в аренду, привели к власти тех людей, которые согласились сдавать в аренду эти земли, заходящие в центр России, и являвшихся исторической старинной, древней нашей территорией, частью русского духа, русского мира. Поэтому 2022 год был неизбежен и стал этапом в этой длительной работе России по защите своих интересов. По-иному Россия поступить не могла", – убежден Мурадов.В рамках пресс-конференции представлена коллективная монография "Черноморские рубежи России", в которой рассматриваются возможные варианты геополитической конкуренции на Черном море и пути противодействия этому со стороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморские рубежи РоссииЕдинство народов является главной скрепой России – Мурадов Запад сломал зубы о крымскую скалу – Мурадов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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георгий мурадов, украина, политика, россия, история, крым
От поддержки к защите: как Запад вынудил Москву начать СВО

Запад превратил Украину в антироссийский плацдарм и вынудил Москву начать СВО – Мурадов

16:02 16.10.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Начало спецоперации в 2022 году стало шагом перехода России от поддержки своих соотечественников к их защите от украинского неонацизма, взращенного Западом для войны с РФ, конечной целью которой для западных сил является поглощение российских ресурсов. Такое мнение выразил заместитель председателя Совмина Крыма, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, профессор МГИМО Георгий Мурадов на площадке Международного мультимедийного центра "Россия сегодня".
"Начало СВО в 2022 году – это переход к новым способам реагирования со стороны Российской Федерации, важный этап, потому что Россия перешла от поддержки своих соотечественников к защите своих соотечественников. Если помните, у нас и закон был о поддержке соотечественников, одно дело поддерживать, другое – защищать", – сказал Мурадов в рамках видеомоста Москва – Симферополь о геополитической конкуренции в регионе Черного моря.
Он напомнил, что этому предшествовали многочисленные и длящиеся десятилетиями попытки Запада поглотить русский мир на территории постсоветских стран и в случае со странами Восточной Европы это давно удалось. Однако далее последовали попытки поглотить и Украину.
"Потому что Европа – ну что такое Европа? Ресурсов нет, население большое, хочется, конечно, освоить нечто, как это было в колониальные времена. Если посмотреть на карту мира, то самое ближнее, где можно поживиться и природными, и человеческими, и какими угодно ресурсами — это Россия. Вот поэтому движение на территорию России было заранее предопределено. И Украину в итоге удалось превратить в плацдарм своей борьбы с Россией", – сказал политик.
При этом Мурадов напомнил, что первые попытки Запада превратить Украину в антироссийскую территорию, предпринятые в начале и середине двухтысячных годов, провалились. Однако в итоге люди, решившие предать свою страну и свои корни, нашлись.
"Западу удалось арендовать эту большую страну, заплатив немалые деньги тем, кто согласится ее сдать в аренду, привели к власти тех людей, которые согласились сдавать в аренду эти земли, заходящие в центр России, и являвшихся исторической старинной, древней нашей территорией, частью русского духа, русского мира. Поэтому 2022 год был неизбежен и стал этапом в этой длительной работе России по защите своих интересов. По-иному Россия поступить не могла", – убежден Мурадов.
В рамках пресс-конференции представлена коллективная монография "Черноморские рубежи России", в которой рассматриваются возможные варианты геополитической конкуренции на Черном море и пути противодействия этому со стороны России.
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Георгий МурадовУкраинаПолитикаРоссияИсторияКрым
 
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