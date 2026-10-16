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Окружение Зеленского планирует против него переворот - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Окружение Зеленского планирует против него переворот
Окружение Зеленского планирует против него переворот - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Окружение Зеленского планирует против него переворот
Главу киевского режима Владимира Зеленского стремятся убрать с должности люди из его ближнего круга. Об этом со ссылкой на заявление депутата Верховной рады... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T12:10
2026-10-16T12:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Главу киевского режима Владимира Зеленского стремятся убрать с должности люди из его ближнего круга. Об этом со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Украины Анны Скороход пишет РИА Новости.Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.Однако несколькими днями позже глава киевского режима в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не собирается уходить в отставку и высказался против проведения выборов на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленскому пора уходить – Маск"Крыса, загнанная в угол, опасна": политолог о киевском режимеПутин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в день выборов
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владимир зеленский, украина, новости, политика, в мире
Окружение Зеленского планирует против него переворот

Окружение Зеленского планирует против него переворот – депутат Рады Скороход

12:10 16.10.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Главу киевского режима Владимира Зеленского стремятся убрать с должности люди из его ближнего круга. Об этом со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Украины Анны Скороход пишет РИА Новости.
"Вас хотят поменять ближайшие люди в вашем окружении. Не те, на кого вы думаете, а очень близкие к вам люди, они действительно хотят вас поменять", — обратилась Скороход в рамках интервью к Зеленскому, комментируя слова главы киевского режима о нежелании проводить выборы.
Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.
В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.
Однако несколькими днями позже глава киевского режима в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не собирается уходить в отставку и высказался против проведения выборов на Украине.
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Владимир ЗеленскийУкраинаНовостиПолитикаВ мире
 
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