https://crimea.ria.ru/20261016/novosti-svo-v--minoborony-nazvali-strashnye-poteri-kieva-za-nedelyu-1160256768.html

Новости СВО: в Минобороны назвали страшные потери Киева за неделю

Новости СВО: в Минобороны назвали страшные потери Киева за неделю - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Новости СВО: в Минобороны назвали страшные потери Киева за неделю

За неделю российские военные продвинулись в районе проведения СВО, взяли под контроль новые населенные пункты и ликвидировали более 9055 военных противника,... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T13:11

2026-10-16T13:11

2026-10-16T13:11

новости сво

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вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. За неделю российские военные продвинулись в районе проведения СВО, взяли под контроль новые населенные пункты и ликвидировали более 9055 военных противника, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.Подразделения группировки войск "Север" продолжали сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Взяты под контроль населенные пункты Лукашово, Лобановка, Резниково, Купино, Нефедовка и Черное, а в четверг установлен контроль над населенными пунктами Варваровка и Николаевка.Также в Харьковской и Сумской областях нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. За неделю противник потерял 1675 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 82 автомобиля, три орудия полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Разгромили две механизированные, штурмовую бригаду ВСУ, бригады морской пехоты и две бригады теробороны. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1550 солдат, 18 боевых бронированных машин, 94 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Киев потерял более 1155 боевиков, девять боевых бронированных машин, 198 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.В течение недели подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Новотроицкое, Петровское и Лидино Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 2740 солдат, 37 боевых бронированных машин, 76 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника, освобожден населенный пункт Никольское Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили 1695 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 53 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. Уничтожены до 240 солдат, боевая бронированная машина, 116 автомобилей, пять артиллерийских орудий и девять станций радиоэлектронной борьбы.ВС РФ за прошедшую неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и инфраструктуре Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский разрушил Украину - ТрампСВО перешла в эндшпиль – экспертКогда закончится конфликт на Украине - неожиданный прогноз Трампа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , инфографика