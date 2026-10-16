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Новости Крыма - главное на утро 16 октября - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Новости Крыма - главное на утро 16 октября
Новости Крыма - главное на утро 16 октября - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Новости Крыма - главное на утро 16 октября
В Крыму ночью не объявляли беспилотную опасность. В Севастополе также ночь прошла спокойно, сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром в... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T07:07
2026-10-16T08:54
новости крыма
крым
севастополь
ялта
новости севастополя
крымский мост
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ночью не объявляли беспилотную опасность. В Севастополе также ночь прошла спокойно, сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром в пятницу работает штатно.Главное в Крыму и Севастополе на утро 16 октября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаНа территории Крыма в ночь на пятницу не объявляли беспилотную опасность. Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на утро пятницы нет.Рано утром в Ялте без света из-за аварии остались 14,5 тысяч абонентов. В течение часа энергетики наладили электроснабжение. Также из-за ремонтных работ на несколько часов отключат свет на севере полуострова и в зоне ЮБК. Кроме того, Нижнегорский и Советский районы Крыма частично остались без электричества из-за технологического нарушения. По информации "Крымэнерго", на всей территории Республики Крым продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии.Утром 16 октября в Крыму ожидаются дожди с грозами, в южных и восточных районах очень сильные. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с. Действует экстренное предупреждение, напомнили в крымском главке МЧС России.Новости СевастополяВ Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли. Утром морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.С пятницы, 16 октября, в Севастополе отменят систему QR-кодов при покупке топлива. Бензин снова будет доступен в свободной продаже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, крым, севастополь, ялта, новости севастополя, крымский мост, отключение электроэнергии в крыму
Новости Крыма - главное на утро 16 октября

Новости Крыма и Севастополя - главное на утро 16 октября

07:07 16.10.2026 (обновлено: 08:54 16.10.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВиды Крыма
Виды Крыма
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ночью не объявляли беспилотную опасность. В Севастополе также ночь прошла спокойно, сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром в пятницу работает штатно.
Главное в Крыму и Севастополе на утро 16 октября - в подборке РИА Новости Крым.

Новости Крыма

На территории Крыма в ночь на пятницу не объявляли беспилотную опасность.
Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на утро пятницы нет.
Рано утром в Ялте без света из-за аварии остались 14,5 тысяч абонентов. В течение часа энергетики наладили электроснабжение. Также из-за ремонтных работ на несколько часов отключат свет на севере полуострова и в зоне ЮБК. Кроме того, Нижнегорский и Советский районы Крыма частично остались без электричества из-за технологического нарушения. По информации "Крымэнерго", на всей территории Республики Крым продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии.
Утром 16 октября в Крыму ожидаются дожди с грозами, в южных и восточных районах очень сильные. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с. Действует экстренное предупреждение, напомнили в крымском главке МЧС России.

Новости Севастополя

В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли. Утром морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.
С пятницы, 16 октября, в Севастополе отменят систему QR-кодов при покупке топлива. Бензин снова будет доступен в свободной продаже.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымСевастопольЯлтаНовости СевастополяКрымский мостОтключение электроэнергии в Крыму
 
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