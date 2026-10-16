https://crimea.ria.ru/20261016/novosti-kryma---glavnoe-na-utro-16-oktyabrya-1160244607.html

Новости Крыма - главное на утро 16 октября

Новости Крыма - главное на утро 16 октября - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Новости Крыма - главное на утро 16 октября

В Крыму ночью не объявляли беспилотную опасность. В Севастополе также ночь прошла спокойно, сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром в... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T07:07

2026-10-16T07:07

2026-10-16T08:54

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ночью не объявляли беспилотную опасность. В Севастополе также ночь прошла спокойно, сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром в пятницу работает штатно.Главное в Крыму и Севастополе на утро 16 октября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаНа территории Крыма в ночь на пятницу не объявляли беспилотную опасность. Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на утро пятницы нет.Рано утром в Ялте без света из-за аварии остались 14,5 тысяч абонентов. В течение часа энергетики наладили электроснабжение. Также из-за ремонтных работ на несколько часов отключат свет на севере полуострова и в зоне ЮБК. Кроме того, Нижнегорский и Советский районы Крыма частично остались без электричества из-за технологического нарушения. По информации "Крымэнерго", на всей территории Республики Крым продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии.Утром 16 октября в Крыму ожидаются дожди с грозами, в южных и восточных районах очень сильные. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с. Действует экстренное предупреждение, напомнили в крымском главке МЧС России.Новости СевастополяВ Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли. Утром морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.С пятницы, 16 октября, в Севастополе отменят систему QR-кодов при покупке топлива. Бензин снова будет доступен в свободной продаже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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