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Нижнегорский и Советский районы Крыма частично обесточены - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Нижнегорский и Советский районы Крыма частично обесточены
Нижнегорский и Советский районы Крыма частично обесточены - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Нижнегорский и Советский районы Крыма частично обесточены
Нижнегорский и Советский районы Крыма частично остались без электричества. Об этом утром в пятницу сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T08:51
2026-10-16T08:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Нижнегорский и Советский районы Крыма частично остались без электричества. Об этом утром в пятницу сообщили в компании "Крымэнерго".На предприятии напоминают, что на всей территории республики действует режим ограничения потребления электроэнергии. Линий электропередачи и оборудование отключают в зависимости от ситуации в энергорайонах. Это нужно для проведения ремонтных работ или снятия перегрузки сети. Как сообщалось, в пятницу из-за ремонтных работ на несколько часов отключат свет на севере полуострова и в зоне ЮБК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Нижнегорский и Советский районы Крыма частично обесточены

Нижнегорский и Советский районы Крыма частично обесточены из-за аварии

08:51 16.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановительные работы на сетях электроснабжения, ведущих к домам жителей СНТ "Строитель"
Восстановительные работы на сетях электроснабжения, ведущих к домам жителей СНТ Строитель - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Нижнегорский и Советский районы Крыма частично остались без электричества. Об этом утром в пятницу сообщили в компании "Крымэнерго".
"В связи с технологическими нарушениями в электрической сети частично отсутствует электроснабжение в Нижнегорском и Советском районах. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.
На предприятии напоминают, что на всей территории республики действует режим ограничения потребления электроэнергии. Линий электропередачи и оборудование отключают в зависимости от ситуации в энергорайонах. Это нужно для проведения ремонтных работ или снятия перегрузки сети.
Как сообщалось, в пятницу из-за ремонтных работ на несколько часов отключат свет на севере полуострова и в зоне ЮБК.
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