https://crimea.ria.ru/20261016/nizhnegorskiy-i-sovetskiy-rayony-kryma-chastichno-obestocheny-1160246995.html

Нижнегорский и Советский районы Крыма частично обесточены

Нижнегорский и Советский районы Крыма частично обесточены - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Нижнегорский и Советский районы Крыма частично обесточены

Нижнегорский и Советский районы Крыма частично остались без электричества. Об этом утром в пятницу сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T08:51

2026-10-16T08:51

2026-10-16T08:51

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гуп рк "крымэнерго"

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советский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Нижнегорский и Советский районы Крыма частично остались без электричества. Об этом утром в пятницу сообщили в компании "Крымэнерго".На предприятии напоминают, что на всей территории республики действует режим ограничения потребления электроэнергии. Линий электропередачи и оборудование отключают в зависимости от ситуации в энергорайонах. Это нужно для проведения ремонтных работ или снятия перегрузки сети. Как сообщалось, в пятницу из-за ремонтных работ на несколько часов отключат свет на севере полуострова и в зоне ЮБК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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