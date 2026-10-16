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Над Ростовской областью сбили ракету и 50 беспилотников ВСУ
Над Ростовской областью сбили ракету и 50 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Над Ростовской областью сбили ракету и 50 беспилотников ВСУ
В ходе отражения ночной атаки на Ростовскую область российские военные сбили ракету и около 50 вражеских беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T08:00
2026-10-16T08:00
2026-10-16T08:00
ростовская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В ходе отражения ночной атаки на Ростовскую область российские военные сбили ракету и около 50 вражеских беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Ранее руководитель региона сообщил, что в ночь на пятницу ВСУ предприняли воздушную атаку на область. В результате ранен один мужчина. Также повреждения получили производственно-складские помещения, там начался пожар.Он уточнил, что ударам подверглись город Батайск и девять районов области: Аксайский, Багаевский, Боковский, Верхнедонский, Кашарский, Куйбышевский, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский.Пострадавший мужчина находится в больнице. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь, добавил губернатор.В Аксайском районе возгорание ликвидировано.Накануне в Рязанской области произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в результате массированной атаки беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, новости сво, происшествия, новости
Над Ростовской областью сбили ракету и 50 беспилотников ВСУ
Военные сбили над Ростовской областью ракету и 50 беспилотников при отражении атаки ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В ходе отражения ночной атаки на Ростовскую область российские военные сбили ракету и около 50 вражеских беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Ранее руководитель региона сообщил, что в ночь на пятницу ВСУ предприняли воздушную атаку на область. В результате ранен один мужчина. Также повреждения получили производственно-складские помещения, там начался пожар.
"По уточненной информации, в ходе в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область минувшей ночью было уничтожено и подавлено около 50 БПЛА и ракета", - написал Слюсарь в своем канале в МАКС.
Он уточнил, что ударам подверглись город Батайск и девять районов области: Аксайский, Багаевский, Боковский, Верхнедонский, Кашарский, Куйбышевский, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский.
Пострадавший мужчина находится в больнице. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь, добавил губернатор.
В Аксайском районе возгорание ликвидировано.
Накануне в Рязанской области произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в результате массированной атаки беспилотников ВСУ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.