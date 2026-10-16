https://crimea.ria.ru/20261016/nad-rostovskoy-oblastyu-sbili-raketu-i-50-bespilotnikov-vsu-1160245891.html

Над Ростовской областью сбили ракету и 50 беспилотников ВСУ

Над Ростовской областью сбили ракету и 50 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Над Ростовской областью сбили ракету и 50 беспилотников ВСУ

В ходе отражения ночной атаки на Ростовскую область российские военные сбили ракету и около 50 вражеских беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T08:00

2026-10-16T08:00

2026-10-16T08:00

ростовская область

юрий слюсарь

атаки всу

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В ходе отражения ночной атаки на Ростовскую область российские военные сбили ракету и около 50 вражеских беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Ранее руководитель региона сообщил, что в ночь на пятницу ВСУ предприняли воздушную атаку на область. В результате ранен один мужчина. Также повреждения получили производственно-складские помещения, там начался пожар.Он уточнил, что ударам подверглись город Батайск и девять районов области: Аксайский, Багаевский, Боковский, Верхнедонский, Кашарский, Куйбышевский, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский.Пострадавший мужчина находится в больнице. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь, добавил губернатор.В Аксайском районе возгорание ликвидировано.Накануне в Рязанской области произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в результате массированной атаки беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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