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На Южном берегу Крыма на несколько часов отключат свет - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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На Южном берегу Крыма на несколько часов отключат свет
На Южном берегу Крыма на несколько часов отключат свет - РИА Новости Крым, 16.10.2026
На Южном берегу Крыма на несколько часов отключат свет
В Крыму из-за ремонтных работ в пятницу на несколько часов отключат свет на севере полуострова и в зоне ЮБК. Об этом предупредили в республиканском... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T07:55
2026-10-16T07:55
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Крыму из-за ремонтных работ в пятницу на несколько часов отключат свет на севере полуострова и в зоне ЮБК. Об этом предупредили в республиканском минтопэнерго.С 08:00 до 12:00 не будет электричества в населенных пунктах городского округа Ялта: Алупка, Береговое, Голубой Залив, Кореиз, Олива, Оползневое, Понизовка, Симеиз.Также сообщалось, что ориентировочно с 06:00 до 18:00 света не будет в Армянске, Красноперекопске и Красноперекопском районе.Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах электроснабжения, пояснили в министерстве.15 октября сообщалось, что в Крыму сохраняются перебои с подачей электричества в некоторых районах, а также возможны аварийные отключения из-за непогоды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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На Южном берегу Крыма на несколько часов отключат свет

На Южном берегу Крыма на несколько часов отключат свет в пятницу

07:55 16.10.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваТуризм в Крыму
Туризм в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Крыму из-за ремонтных работ в пятницу на несколько часов отключат свет на севере полуострова и в зоне ЮБК. Об этом предупредили в республиканском минтопэнерго.
С 08:00 до 12:00 не будет электричества в населенных пунктах городского округа Ялта: Алупка, Береговое, Голубой Залив, Кореиз, Олива, Оползневое, Понизовка, Симеиз.
Также сообщалось, что ориентировочно с 06:00 до 18:00 света не будет в Армянске, Красноперекопске и Красноперекопском районе.
Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах электроснабжения, пояснили в министерстве.
15 октября сообщалось, что в Крыму сохраняются перебои с подачей электричества в некоторых районах, а также возможны аварийные отключения из-за непогоды.
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