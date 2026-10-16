https://crimea.ria.ru/20261016/na-yuzhnom-beregu-kryma-na-neskolko-chasov-otklyuchat-svet-1160245730.html

На Южном берегу Крыма на несколько часов отключат свет

На Южном берегу Крыма на несколько часов отключат свет - РИА Новости Крым, 16.10.2026

На Южном берегу Крыма на несколько часов отключат свет

В Крыму из-за ремонтных работ в пятницу на несколько часов отключат свет на севере полуострова и в зоне ЮБК. Об этом предупредили в республиканском... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T07:55

2026-10-16T07:55

2026-10-16T07:55

отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

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крым

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юбк

электроэнергия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Крыму из-за ремонтных работ в пятницу на несколько часов отключат свет на севере полуострова и в зоне ЮБК. Об этом предупредили в республиканском минтопэнерго.С 08:00 до 12:00 не будет электричества в населенных пунктах городского округа Ялта: Алупка, Береговое, Голубой Залив, Кореиз, Олива, Оползневое, Понизовка, Симеиз.Также сообщалось, что ориентировочно с 06:00 до 18:00 света не будет в Армянске, Красноперекопске и Красноперекопском районе.Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах электроснабжения, пояснили в министерстве.15 октября сообщалось, что в Крыму сохраняются перебои с подачей электричества в некоторых районах, а также возможны аварийные отключения из-за непогоды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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