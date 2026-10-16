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На Луганщине ВСУ ударили по многоэтажке и "Газели" - два человека погибли - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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На Луганщине ВСУ ударили по многоэтажке и "Газели" - два человека погибли
На Луганщине ВСУ ударили по многоэтажке и "Газели" - два человека погибли - РИА Новости Крым, 16.10.2026
На Луганщине ВСУ ударили по многоэтажке и "Газели" - два человека погибли
В Луганской Народной Республике двое мужчин погибли после атаки украинского БПЛА по "Газели", сообщил в своем канале в МАКС глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T12:40
2026-10-16T12:40
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
атаки всу
новости сво
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике двое мужчин погибли после атаки украинского БПЛА по "Газели", сообщил в своем канале в МАКС глава республики Леонид Пасечник.Кроме того, в Красном Луче неонацисты ударили по многоэтажному жилому дому. Повреждены кровля и подъезд. В результате обрушения на четвертом этаже оказалась заблокирована женщина. Сотрудники МЧС оперативно ее достали, женщина не пострадала. Жителей дома эвакуировали.В Лисичанске, а также в Троицком муниципальном округе, повреждены транспортные средства, гражданская и коммунальная инфраструктура.По информации Пасечника, силами ПВО и мобильными огневыми группами над территорией республики уничтожено свыше 50 воздушных целей.14 октября один человек погиб, еще 12 получили ранения различной степени тяжести в результате ударов ВСУ по населенным пунктам Луганской Народной Республики. Также в результате атак ВСУ в ЛНР погибли два человека, среди которых 15-летний подростокСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали городской автобус в СеверодонецкеБьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНРАтака на ЛНР: под ударами Киева погибли и ранены взрослые и ребенок
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, атаки всу, новости сво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
На Луганщине ВСУ ударили по многоэтажке и "Газели" - два человека погибли

В ЛНР украинские боевики ударили по жилой многоэтажке и авто - двое погибших

12:40 16.10.2026
 
© Глава ЛНР Леонид ПасечникПоследствия атаки ВСУ по ЛНР
Последствия атаки ВСУ по ЛНР
© Глава ЛНР Леонид Пасечник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике двое мужчин погибли после атаки украинского БПЛА по "Газели", сообщил в своем канале в МАКС глава республики Леонид Пасечник.
"Вблизи села Смоляниново Новоайдарского муниципального округа вражеский БПЛА атаковал "Газель", погибли двое мужчин", - написал Пасечник.
© Глава ЛНР Леонид ПасечникПоследствия атаки ВСУ по ЛНР
Последствия атаки ВСУ по ЛНР
© Глава ЛНР Леонид Пасечник
Последствия атаки ВСУ по ЛНР
Кроме того, в Красном Луче неонацисты ударили по многоэтажному жилому дому. Повреждены кровля и подъезд. В результате обрушения на четвертом этаже оказалась заблокирована женщина. Сотрудники МЧС оперативно ее достали, женщина не пострадала. Жителей дома эвакуировали.
В Лисичанске, а также в Троицком муниципальном округе, повреждены транспортные средства, гражданская и коммунальная инфраструктура.
© Глава ЛНР Леонид ПасечникПоследствия атаки ВСУ по ЛНР
Последствия атаки ВСУ по ЛНР
© Глава ЛНР Леонид Пасечник
Последствия атаки ВСУ по ЛНР
По информации Пасечника, силами ПВО и мобильными огневыми группами над территорией республики уничтожено свыше 50 воздушных целей.
14 октября один человек погиб, еще 12 получили ранения различной степени тяжести в результате ударов ВСУ по населенным пунктам Луганской Народной Республики. Также в результате атак ВСУ в ЛНР погибли два человека, среди которых 15-летний подросток
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникАтаки ВСУНовости СВОПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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