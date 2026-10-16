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Мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки
Мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Камчатке, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T07:25
2026-10-16T07:26
землетрясение
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новости
сейсмология
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.СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Камчатке, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.Очаг залегал на глубине 138 километров.Как сообщили в главке МЧС России по Камчатскому краю, в отдельных районах Петропавловск-Камчатского городского округа, Усть-Камчатского и Алеутского муниципальных округов подземные толчки могли ощущаться силой до четырех баллов. В то же время в Вилючинском городском округе и Елизовском муниципальном районе землетрясение ощущалось как пятибалльное. "Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали. Угроза цунами не объявлялась", - уточнили в ведомстве.На этой неделе землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Таджикистане.8 октября мощное землетрясение магнитудой 8 сотрясло Панаму, после чего Центр предупреждения о цунами в Тихом океане (PTWC) сообщил о возможности цунами. Пострадали десятки людей, сотни были эвакуированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличат число сейсмостанций: к чему готовятсяМиф или реальность: влияет ли Солнце на число землетрясений в КрымуВ Крыму может произойти 8-балльное землетрясение
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РИА Новости Крым
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землетрясение, камчатка, россия, новости, сейсмология
Мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Камчатки

07:25 16.10.2026 (обновлено: 07:26 16.10.2026)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости Крым
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.СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Камчатке, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло в пятницу в 15.35 по местному времени (6:35 мск). Его эпицентр находился на суше, в 156 километрах юго-западнее Петропавловска-Камчатского.
Очаг залегал на глубине 138 километров.
Как сообщили в главке МЧС России по Камчатскому краю, в отдельных районах Петропавловск-Камчатского городского округа, Усть-Камчатского и Алеутского муниципальных округов подземные толчки могли ощущаться силой до четырех баллов. В то же время в Вилючинском городском округе и Елизовском муниципальном районе землетрясение ощущалось как пятибалльное.
"Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали. Угроза цунами не объявлялась", - уточнили в ведомстве.
На этой неделе землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Таджикистане.
8 октября мощное землетрясение магнитудой 8 сотрясло Панаму, после чего Центр предупреждения о цунами в Тихом океане (PTWC) сообщил о возможности цунами. Пострадали десятки людей, сотни были эвакуированы.
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