https://crimea.ria.ru/20261016/massirovannye-udary-po-ukraine-prodolzhatsya-gerasimov-nazval-tseli--1160277670.html

Массированные удары по Украине продолжатся: Герасимов назвал цели

Массированные удары по Украине продолжатся: Герасимов назвал цели - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Массированные удары по Украине продолжатся: Герасимов назвал цели

Вооруженные силы России продолжат наносить массированные групповые удары по ключевым объектам на Украине в ответ на атаки ВСУ по России. Об этом президенту РФ... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T19:12

2026-10-16T19:12

2026-10-16T19:15

украина

удары по украине

генштаб мо рф

валерий герасимов

новости сво

владимир путин (политик)

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/08/1160062133_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_59fc47bc11ee41e7e6d792f4bc4289d1.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжат наносить массированные групповые удары по ключевым объектам на Украине в ответ на атаки ВСУ по России. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов.Наиболее приоритетными целями являются объекты производства ракетного оружия, беспилотных летательных аппаратов, а также места их хранения и запуска, уточнил начальник Генштаба.За минувшую неделю российские войска нанесли один массированный и семь групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и инфраструктуре Украины. Выведены из строя объекты инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения.Также поражены склады боеприпасов и военно-технического имущества, пункты временной дислокации украинских боевиков и наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261004/armiya-rossii-usilit-udary-po-ukraine-posle-ugroz-zelenskogo---minoborony-1159935370.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, генштаб мо рф, валерий герасимов, новости сво, владимир путин (политик), всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии