Массированные удары по Украине продолжатся: Герасимов назвал цели
Армия России продолжит наносить массированные удары по ключевым целям на Украине - Генштаб
19:12 16.10.2026 (обновлено: 19:15 16.10.2026)
© Министерство обороны РФВоеннослужащий ВС РФ запускает беспилотник
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжат наносить массированные групповые удары по ключевым объектам на Украине в ответ на атаки ВСУ по России. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов.
"В ответ на удары киевского режима по объектам на территории России по плану Генерального штаба продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, обеспечивающим их функционирование на всей территории Украины", - сказал Герасимов во время совещания президента во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.
Наиболее приоритетными целями являются объекты производства ракетного оружия, беспилотных летательных аппаратов, а также места их хранения и запуска, уточнил начальник Генштаба.
За минувшую неделю российские войска нанесли один массированный и семь групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и инфраструктуре Украины. Выведены из строя объекты инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения.
Также поражены склады боеприпасов и военно-технического имущества, пункты временной дислокации украинских боевиков и наемников.