https://crimea.ria.ru/20261016/masshtabnye-prilety-na-ukraine-goryat-neftebaza-i-energoobekty-1160248496.html

Масштабные прилеты на Украине: горят нефтебаза и энергообъекты

Масштабные прилеты на Украине: горят нефтебаза и энергообъекты - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Масштабные прилеты на Украине: горят нефтебаза и энергообъекты

Сильный пожар вспыхнул на территории нефтебазы в Шепетовском районе Хмельницкой области на западе Украины, сообщил глава местной администрации Сергей Тюрин... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T10:01

2026-10-16T10:01

2026-10-16T10:01

удары по украине

новости сво

украина

отключение электроэнергии

энергосистема украины

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Сильный пожар вспыхнул на территории нефтебазы в Шепетовском районе Хмельницкой области на западе Украины, сообщил глава местной администрации Сергей Тюрин. Также фиксировались взрывы и повреждения на энергообъектах в других регионах страны."Продолжается ликвидация пожара на нефтебазе в Шепетовском районе", - написал он в своем Telegram-канале.Украинские СМИ и пользователи соцсетей публикуют кадры пожара. Зарево видно из разных частей города, над объектом поднимается огромный столб черного дыма.Ранее массмедиа сообщили о взрывах в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги в регионе.Взрывы гремели ночью и утром и в других регионах Украины. Громко было во Львове, Ровно, Луцке, Сумах, Киеве, Одесской области, Черкассах.В Ровно после прилетов разгорелся масштабный пожар. На кадрах в соцсетях слышны дополнительные взрывы, не исключена детонация.Луцк и Ковель (Волынская область) обесточены, там фиксируются перебои с водоснабжением.В Умани (Черкасская область) поражено предприятие. В части Одесской области пропал свет из-за удара по энергообъекту, сообщает компания ДТЭК.Часть Киева и области осталась без электричества из-за прилетов по энергообъекту. Из-за повреждения энергетической инфраструктуры свет пропал в отдельных районах столицы и Киевской области, сообщают местные власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Российские военные разбили логистический центр и судно с грузом для ВСУУдары по Украине сегодня: что уничтоженоАльтернативы нет: Европа не поможет Украине заменить Starlink

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, новости сво, украина, отключение электроэнергии, энергосистема украины, пожар