https://crimea.ria.ru/20261016/lukashenko-nazval-sroki-okonchaniya-konflikta-na-ukraine-1160261224.html

Лукашенко назвал сроки окончания конфликта на Украине

Лукашенко назвал сроки окончания конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Лукашенко назвал сроки окончания конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что конфликт на Украине закончится в этом или в следующем году, пишет агентство "Белта". РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T14:40

2026-10-16T14:40

2026-10-16T14:40

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что конфликт на Украине закончится в этом или в следующем году, пишет агентство "Белта".Белорусский лидер подчеркнул, что завершение конфликта необходимо, и в этом заинтересованы как Украина, так и Россия. Он отметил, что Россия, которая мощнее и крепче Украины, готова к миру.По словам Лукашенко, главе киевского режима Владимиру Зеленскому надо выполнять свои обещания и идти на выборы.Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.Однако несколькими днями позже глава киевского режима в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не собирается уходить в отставку и высказался против проведения выборов на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Позорище": Захарова оценила слова Зеленского о попытках покушения на негоЗеленскому пора уходить - МаскВСУ отменяют миссии с БПЛА из-за ограничений Starlink - СМИ

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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, украина, россия, новости сво