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Ливни и штормовой ветер накроют Севастополь
Ливни и штормовой ветер накроют Севастополь - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Ливни и штормовой ветер накроют Севастополь
В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются сильные дожди и штормовой ветер, предупреждают в МЧС по городу. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T14:05
2026-10-16T14:05
2026-10-16T13:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются сильные дожди и штормовой ветер, предупреждают в МЧС по городу."Очень сильный дождь, усиление ветра до 20-25 м/с ожидаются в Севастополе с 18 по 19 октября", – сказано в сообщении.В этой связи МЧС России просить не находится возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и опорами линий электропередачи, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. Также спасатели просят воздержаться от выхода в море и горнолесную местность.На предстоящих выходных, а также в понедельник, Крым также накроют сильные дожди с грозами. Порывы ветра достигнут 25 м/с, а в реках ожидаются подъемы уровня воды, предупредили ранее в республиканском главке МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тропические ливни накроют Крым на выходныхВ Анапе шторм разбил центральный пляжЮжный циклон принесет в Крым дожди и ветер
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Ливни и штормовой ветер накроют Севастополь
В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются ливни и сильный ветер