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Ливень и 4-метровые волны обрушатся на Севастополь - экстренное предупреждение

Ливень и 4-метровые волны обрушатся на Севастополь - экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Ливень и 4-метровые волны обрушатся на Севастополь - экстренное предупреждение

Сильные дожди и волны до четырех метров обрушатся на Севастополь в воскресенье и понедельник, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС по... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T16:56

2026-10-16T16:56

2026-10-16T16:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Сильные дожди и волны до четырех метров обрушатся на Севастополь в воскресенье и понедельник, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС по городу.Очень сильный дождь, усиление ветра до 20-25 м/с прогнозируются в Севастополе с 18 по 19 октября, сообщали ранее в пятницу спасатели.Штормовое предупреждение объявлено на воскресенье и понедельник, уточнили в ведомстве. На период его действия людям рекомендуют отказаться от пеших прогулок и поездок, запретить выходить из дома детям, позаботиться о пожилых и маломобильных гражданах, не выпускать на улицу домашних животных. Не купаться и не выходить в море, не ходить в горы и в лес."Обильные осадки несут риск подтопления низменных участков и цокольных этажей. Планируя свой день, учитывайте, что погодные явления могут вызвать нарушения в работе наземного и морского транспорта", – призвал на видео в официальном канале ведомства в МАКС исполняющий обязанности начальника Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю Антон Алдонин.На предстоящих выходных и в понедельник, Крым также накроют сильные дожди с грозами. Порывы ветра достигнут 25 м/с, а в реках ожидаются подъемы уровня воды и сходы селей, предупредили ранее в республиканском главке МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тропические ливни накроют Крым на выходныхСели и подъем воды в реках: в Крыму новое штормовое предупреждениеНа Крым движется шторм: в готовность приведена аэромобильная группировка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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