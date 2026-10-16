Рейтинг@Mail.ru
Ливень и 4-метровые волны обрушатся на Севастополь - экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261016/liven-i-4-metrovye-volny-obrushatsya-na-sevastopol---ekstrennoe-preduprezhdenie-1160272090.html
Ливень и 4-метровые волны обрушатся на Севастополь - экстренное предупреждение
Ливень и 4-метровые волны обрушатся на Севастополь - экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Ливень и 4-метровые волны обрушатся на Севастополь - экстренное предупреждение
Сильные дожди и волны до четырех метров обрушатся на Севастополь в воскресенье и понедельник, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС по... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T16:56
2026-10-16T16:56
погода в крыму
севастополь
новости севастополя
шторм
штормовое предупреждение
мчс севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0b/1d/1121576063_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f53ebd64e4c1c9919dce5548316a6924.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Сильные дожди и волны до четырех метров обрушатся на Севастополь в воскресенье и понедельник, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС по городу.Очень сильный дождь, усиление ветра до 20-25 м/с прогнозируются в Севастополе с 18 по 19 октября, сообщали ранее в пятницу спасатели.Штормовое предупреждение объявлено на воскресенье и понедельник, уточнили в ведомстве. На период его действия людям рекомендуют отказаться от пеших прогулок и поездок, запретить выходить из дома детям, позаботиться о пожилых и маломобильных гражданах, не выпускать на улицу домашних животных. Не купаться и не выходить в море, не ходить в горы и в лес."Обильные осадки несут риск подтопления низменных участков и цокольных этажей. Планируя свой день, учитывайте, что погодные явления могут вызвать нарушения в работе наземного и морского транспорта", – призвал на видео в официальном канале ведомства в МАКС исполняющий обязанности начальника Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю Антон Алдонин.На предстоящих выходных и в понедельник, Крым также накроют сильные дожди с грозами. Порывы ветра достигнут 25 м/с, а в реках ожидаются подъемы уровня воды и сходы селей, предупредили ранее в республиканском главке МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тропические ливни накроют Крым на выходныхСели и подъем воды в реках: в Крыму новое штормовое предупреждениеНа Крым движется шторм: в готовность приведена аэромобильная группировка
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0b/1d/1121576063_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e788e352091a9fbb69e4d938853dc734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, севастополь, новости севастополя, шторм, штормовое предупреждение, мчс севастополя
Ливень и 4-метровые волны обрушатся на Севастополь - экстренное предупреждение

В Севастополе ожидаются четырехметровые волны и сильный дождь – МЧС

16:56 16.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШторм в Крыму
Шторм в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Сильные дожди и волны до четырех метров обрушатся на Севастополь в воскресенье и понедельник, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС по городу.
Очень сильный дождь, усиление ветра до 20-25 м/с прогнозируются в Севастополе с 18 по 19 октября, сообщали ранее в пятницу спасатели.
"Морские волны могут достигнуть высоты от трех до четырех метров. Также ожидается очень сильный дождь: за 12 часов или менее может выпасть около 30 миллиметров осадков", – привели в МЧС новые данные синоптиков.
Штормовое предупреждение объявлено на воскресенье и понедельник, уточнили в ведомстве. На период его действия людям рекомендуют отказаться от пеших прогулок и поездок, запретить выходить из дома детям, позаботиться о пожилых и маломобильных гражданах, не выпускать на улицу домашних животных. Не купаться и не выходить в море, не ходить в горы и в лес.
"Обильные осадки несут риск подтопления низменных участков и цокольных этажей. Планируя свой день, учитывайте, что погодные явления могут вызвать нарушения в работе наземного и морского транспорта", – призвал на видео в официальном канале ведомства в МАКС исполняющий обязанности начальника Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю Антон Алдонин.
На предстоящих выходных и в понедельник, Крым также накроют сильные дожди с грозами. Порывы ветра достигнут 25 м/с, а в реках ожидаются подъемы уровня воды и сходы селей, предупредили ранее в республиканском главке МЧС России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тропические ливни накроют Крым на выходных
Сели и подъем воды в реках: в Крыму новое штормовое предупреждение
На Крым движется шторм: в готовность приведена аэромобильная группировка
 
Погода в КрымуСевастопольНовости СевастополяШтормШтормовое предупреждениеМЧС Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:42Армия России освободила Доброполье
18:40Папа Римский провел телефонный разговор с Путиным
18:39Путин рассказал о ходе СВО и 310 освобожденных населенных пунктах
18:32Ребенка из России убило током в пятизвездочном отеле Египта
18:21Более 10 тысяч мирных россиян пострадали от атак ВСУ
18:03Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру пятницы
17:49Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма
17:37Крымчанин лишился 135 тысяч рублей при попытке купить дизель
17:22Удары по Украине: в Ровно уничтожен логистический центр с грузами для ВСУ
17:13Атака ВСУ на Севастополь: над городом уничтожили четыре дрона
17:12В Нижнегорском районе Крыма появилась подстанция скорой помощи
16:56Ливень и 4-метровые волны обрушатся на Севастополь - экстренное предупреждение
16:44В США все больше осознают вред от санкций против России – Дмитриев
16:33В Севастополе отменили воздушную тревогу
16:19В России впервые провели операцию по трансплантации спинного мозга
16:02От поддержки к защите: как Запад вынудил Москву начать СВО
15:48Пожар вспыхнул на предприятии в Югре после атаки украинских дронов
15:38Стало известно, от чего россияне чаще всего страхуют своих близких
15:37В Севастополе объявили воздушную тревогу
15:36Сломал нос и поджег: крымчанину дали три года за истязание жены
Лента новостейМолния