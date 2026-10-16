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Ливень и 4-метровые волны обрушатся на Севастополь - экстренное предупреждение
Ливень и 4-метровые волны обрушатся на Севастополь - экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Ливень и 4-метровые волны обрушатся на Севастополь - экстренное предупреждение
Сильные дожди и волны до четырех метров обрушатся на Севастополь в воскресенье и понедельник, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС по... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T16:56
2026-10-16T16:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Сильные дожди и волны до четырех метров обрушатся на Севастополь в воскресенье и понедельник, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС по городу.Очень сильный дождь, усиление ветра до 20-25 м/с прогнозируются в Севастополе с 18 по 19 октября, сообщали ранее в пятницу спасатели.Штормовое предупреждение объявлено на воскресенье и понедельник, уточнили в ведомстве. На период его действия людям рекомендуют отказаться от пеших прогулок и поездок, запретить выходить из дома детям, позаботиться о пожилых и маломобильных гражданах, не выпускать на улицу домашних животных. Не купаться и не выходить в море, не ходить в горы и в лес."Обильные осадки несут риск подтопления низменных участков и цокольных этажей. Планируя свой день, учитывайте, что погодные явления могут вызвать нарушения в работе наземного и морского транспорта", – призвал на видео в официальном канале ведомства в МАКС исполняющий обязанности начальника Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю Антон Алдонин.На предстоящих выходных и в понедельник, Крым также накроют сильные дожди с грозами. Порывы ветра достигнут 25 м/с, а в реках ожидаются подъемы уровня воды и сходы селей, предупредили ранее в республиканском главке МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тропические ливни накроют Крым на выходныхСели и подъем воды в реках: в Крыму новое штормовое предупреждениеНа Крым движется шторм: в готовность приведена аэромобильная группировка
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Ливень и 4-метровые волны обрушатся на Севастополь - экстренное предупреждение
В Севастополе ожидаются четырехметровые волны и сильный дождь – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Сильные дожди и волны до четырех метров обрушатся на Севастополь в воскресенье и понедельник, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС по городу.
Очень сильный дождь, усиление ветра до 20-25 м/с прогнозируются в Севастополе с 18 по 19 октября, сообщали ранее в пятницу спасатели.
"Морские волны могут достигнуть высоты от трех до четырех метров. Также ожидается очень сильный дождь: за 12 часов или менее может выпасть около 30 миллиметров осадков", – привели в МЧС новые данные синоптиков.
Штормовое предупреждение объявлено на воскресенье и понедельник, уточнили в ведомстве. На период его действия людям рекомендуют отказаться от пеших прогулок и поездок, запретить выходить из дома детям, позаботиться о пожилых и маломобильных гражданах, не выпускать на улицу домашних животных. Не купаться и не выходить в море, не ходить в горы и в лес.
"Обильные осадки несут риск подтопления низменных участков и цокольных этажей. Планируя свой день, учитывайте, что погодные явления могут вызвать нарушения в работе наземного и морского транспорта", – призвал на видео в официальном канале ведомства в МАКС исполняющий обязанности начальника Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю Антон Алдонин.
На предстоящих выходных и в понедельник, Крым также накроют сильные дожди
с грозами. Порывы ветра достигнут 25 м/с, а в реках ожидаются подъемы уровня воды и сходы селей, предупредили ранее в республиканском главке МЧС России.
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