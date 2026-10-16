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Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру пятницы
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру пятницы
К вечеру пятницы у Крымского моста сохраняются очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T18:03
2026-10-16T18:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. К вечеру пятницы у Крымского моста сохраняются очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Очередь на выезде из Крыма начала расти утром в пятницу и к шести часам достигала 50 машин. К обеду число машин выросло втрое.При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру пятницы

У Крымского моста вечером в пятницу проезда ждут 135 авто со стороны Керчи

18:03 16.10.2026 (обновлено: 18:04 16.10.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. К вечеру пятницы у Крымского моста сохраняются очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Очередь на выезде из Крыма начала расти утром в пятницу и к шести часам достигала 50 машин. К обеду число машин выросло втрое.
 "В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 135 транспортных средств", - говорится в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.
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