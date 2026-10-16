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Крымский мост - обстановка на утро пятницы - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Крымский мост - обстановка на утро пятницы
Крымский мост - обстановка на утро пятницы - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Крымский мост - обстановка на утро пятницы
Утром 16 октября у Крымского моста начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T08:20
2026-10-16T08:20
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Утром 16 октября у Крымского моста начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.На выезде из Краснодарского края очереди нет.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост - обстановка на утро пятницы

На Крымском мосту утром в пятницу выросла очередь со стороны Керчи

08:20 16.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Утром 16 октября у Крымского моста начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 50 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 6 часов утра.
На выезде из Краснодарского края очереди нет.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.
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