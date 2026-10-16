https://crimea.ria.ru/20261016/krymchanin-lishilsya-135-tysyach-rubley-pri-popytke-kupit-dizel-1160262310.html

Крымчанин лишился 135 тысяч рублей при попытке купить дизель

Крымчанин лишился 135 тысяч рублей при попытке купить дизель - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Крымчанин лишился 135 тысяч рублей при попытке купить дизель

В Крыму полиция раскрыла очередную топливную аферу – житель Раздольненского района лишился 135 тысяч рублей при попытке купить дизельное топливо, сообщили в... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T17:37

2026-10-16T17:37

2026-10-16T17:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Крыму полиция раскрыла очередную топливную аферу – житель Раздольненского района лишился 135 тысяч рублей при попытке купить дизельное топливо, сообщили в республиканском МВД по Крыму.По словам заявителя, по неофициальным каналам он решил приобрести дизель. При встрече подозреваемый запросил 35 тысяч рублей в качестве предоплаты. Впоследствии он убедил потерпевшего произвести дополнительные платежи, получив в общей сложности еще 10 тысяч рублей. Далее злоумышленник, выяснив, что у заявителя имеется тара для топлива (50 канистр объемом 20 литров каждая), организовал ее вывоз и получил еще 65 тысяч рублей.Полиция установила мошенника – им оказался 29‑летний житель Сакского района. Деньги он уже потратил и возместить ущерб потерпевшему не смог. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.В Севастополе арестована ранее условно судимая байер-мошенница за новую аферу с оптовыми закупками топлива. На этот раз 37-летняя местная жительница присвоила себе 14 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приезжий в Севастополе продавал несуществующие талоны на топливоВысокопоставленных сотрудников МВД задержали по делу о хищении топливаВ Севастополе женщина продавала "материковый" бензин по 200 рублей за литр

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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