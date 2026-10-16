Красивейшая земля: Трамп сделал признание о Крыме
Трамп назвал Крым красивым участком земли, от которого Украина отказалась еще при Обаме
© Фото сгенерировано ИИТрамп и Крым
© Фото сгенерировано ИИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым является красивейшим участком земли, от которого Украина отказалась еще при Бараке Обаме. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Newsmax".
"На самом деле все началось с Барака Обамы... Крым был самой ценной частью Украины, причем с большим отрывом. Вы понимаете, о чем я говорю. Черное море, с четырех сторон океан. Красивейший участок земли. Я занимаюсь недвижимостью, я разбираюсь в хорошей земле. Они отказались от Крыма", — сказал он в интервью.
Трамп ранее заявлял, что Владимиру Зеленскому следует отказаться от претензий на Крым ради установления мира на Украине. Американский лидер также отмечал, что возвращение Крыма под юрисдикцию Киева невозможно, как и членство Украины в НАТО.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Со своей стороны руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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