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Красивейшая земля: Трамп сделал признание о Крыме - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Красивейшая земля: Трамп сделал признание о Крыме
Красивейшая земля: Трамп сделал признание о Крыме - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Красивейшая земля: Трамп сделал признание о Крыме
Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым является красивейшим участком земли, от которого Украина отказалась еще при Бараке Обаме. Об этом он сказал в... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T11:41
2026-10-16T11:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым является красивейшим участком земли, от которого Украина отказалась еще при Бараке Обаме. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Newsmax".Трамп ранее заявлял, что Владимиру Зеленскому следует отказаться от претензий на Крым ради установления мира на Украине. Американский лидер также отмечал, что возвращение Крыма под юрисдикцию Киева невозможно, как и членство Украины в НАТО.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Со своей стороны руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский разрушил Украину - ТрампЗеленский бросил прямой и грубый вызов Трампу – ЛавровКонфликт Трампа и Зеленского: чем это обернется для Украины
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крым, новости крыма, дональд трамп, украина, россия
Красивейшая земля: Трамп сделал признание о Крыме

Трамп назвал Крым красивым участком земли, от которого Украина отказалась еще при Обаме

11:41 16.10.2026
 
© Фото сгенерировано ИИТрамп и Крым
Трамп и Крым
© Фото сгенерировано ИИ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым является красивейшим участком земли, от которого Украина отказалась еще при Бараке Обаме. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Newsmax".

"На самом деле все началось с Барака Обамы... Крым был самой ценной частью Украины, причем с большим отрывом. Вы понимаете, о чем я говорю. Черное море, с четырех сторон океан. Красивейший участок земли. Я занимаюсь недвижимостью, я разбираюсь в хорошей земле. Они отказались от Крыма", — сказал он в интервью.

Трамп ранее заявлял, что Владимиру Зеленскому следует отказаться от претензий на Крым ради установления мира на Украине. Американский лидер также отмечал, что возвращение Крыма под юрисдикцию Киева невозможно, как и членство Украины в НАТО.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Со своей стороны руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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