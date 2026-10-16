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Космос и Рукыя - как еще называют новорожденных в Крыму - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Космос и Рукыя - как еще называют новорожденных в Крыму
Космос и Рукыя - как еще называют новорожденных в Крыму - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Космос и Рукыя - как еще называют новорожденных в Крыму
Крымчане, которые стали родителями на прошлой неделе, чаще всего давали своим детям имена Тимофей и Вероника, а вот в число самых редких наречений вошли Космос... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T09:09
2026-10-16T09:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Крымчане, которые стали родителями на прошлой неделе, чаще всего давали своим детям имена Тимофей и Вероника, а вот в число самых редких наречений вошли Космос и Рукыя. Об этом сообщили в минюсте республики.Самыми популярными именами традиционно стали: Артем, Даниил, Михаил, Дамир, Эдем, Матвей, Алиса, Арина, София, Аделина, Ясмина, Анна, Дарья и Елизавета, уточнили в ведомстве.Кроме того, в минюсте отметили, что за последние несколько недель родители стали чаще выбирать для детей такие имена, как Всеволод, Семен, Тамерлан, Таисия, Диана, Варвара, Лидия и Мирослава.Ранее среди редких имен новорожденных крымчан были отмечены Серафим, Ликерия, Арон, Василиса-Майя. Также в Минюсте отмечали, что в Крыму растет число Марков и Вероник. Среди популярных также часто использовались такие имена как Виктор, Даниил, Иван, Амир, Дамир, Эмир, Артем, Михаил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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крым, новости крыма, семья, дети, имена, рождаемость, демография
Космос и Рукыя - как еще называют новорожденных в Крыму

В Крыму зарегистрированы новые редкие имена - Космос и Рукыя

09:09 16.10.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваБеременность и роды
Беременность и роды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Крымчане, которые стали родителями на прошлой неделе, чаще всего давали своим детям имена Тимофей и Вероника, а вот в число самых редких наречений вошли Космос и Рукыя. Об этом сообщили в минюсте республики.
"На минувшей неделе в органах ЗАГС Крыма чаще всего регистрировали детей с именами Тимофей и Вероника. В то же время список редких имен пополнили Космос и Рукыя. По данным Департамента ЗАГС, среди необычных имен также встретились Халиг, Фатих, Батыр, Араик, Доминик, Юна, Айсун, Асмира, Сумайя, Альсия, Эльназ и Майя", - говорится в сообщении.
Самыми популярными именами традиционно стали: Артем, Даниил, Михаил, Дамир, Эдем, Матвей, Алиса, Арина, София, Аделина, Ясмина, Анна, Дарья и Елизавета, уточнили в ведомстве.
Кроме того, в минюсте отметили, что за последние несколько недель родители стали чаще выбирать для детей такие имена, как Всеволод, Семен, Тамерлан, Таисия, Диана, Варвара, Лидия и Мирослава.
Ранее среди редких имен новорожденных крымчан были отмечены Серафим, Ликерия, Арон, Василиса-Майя. Также в Минюсте отмечали, что в Крыму растет число Марков и Вероник. Среди популярных также часто использовались такие имена как Виктор, Даниил, Иван, Амир, Дамир, Эмир, Артем, Михаил.
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