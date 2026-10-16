https://crimea.ria.ru/20261016/kosmos-i-rukyya----kak-esche-nazyvayut-novorozhdennykh-v-krymu-1160215442.html
Космос и Рукыя - как еще называют новорожденных в Крыму
Космос и Рукыя - как еще называют новорожденных в Крыму - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Космос и Рукыя - как еще называют новорожденных в Крыму
Крымчане, которые стали родителями на прошлой неделе, чаще всего давали своим детям имена Тимофей и Вероника, а вот в число самых редких наречений вошли Космос... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T09:09
2026-10-16T09:09
2026-10-16T09:09
крым
новости крыма
семья
дети
имена
рождаемость
демография
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/01/1149891040_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1d37c8e91adf9b3abff5804b2923810a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Крымчане, которые стали родителями на прошлой неделе, чаще всего давали своим детям имена Тимофей и Вероника, а вот в число самых редких наречений вошли Космос и Рукыя. Об этом сообщили в минюсте республики.Самыми популярными именами традиционно стали: Артем, Даниил, Михаил, Дамир, Эдем, Матвей, Алиса, Арина, София, Аделина, Ясмина, Анна, Дарья и Елизавета, уточнили в ведомстве.Кроме того, в минюсте отметили, что за последние несколько недель родители стали чаще выбирать для детей такие имена, как Всеволод, Семен, Тамерлан, Таисия, Диана, Варвара, Лидия и Мирослава.Ранее среди редких имен новорожденных крымчан были отмечены Серафим, Ликерия, Арон, Василиса-Майя. Также в Минюсте отмечали, что в Крыму растет число Марков и Вероник. Среди популярных также часто использовались такие имена как Виктор, Даниил, Иван, Амир, Дамир, Эмир, Артем, Михаил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/01/1149891040_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4d57a5cf86f2804a0edde78a0cfcbda4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, семья, дети, имена, рождаемость, демография
Космос и Рукыя - как еще называют новорожденных в Крыму
В Крыму зарегистрированы новые редкие имена - Космос и Рукыя
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Крымчане, которые стали родителями на прошлой неделе, чаще всего давали своим детям имена Тимофей и Вероника, а вот в число самых редких наречений вошли Космос и Рукыя. Об этом сообщили в минюсте республики.
"На минувшей неделе в органах ЗАГС Крыма чаще всего регистрировали детей с именами Тимофей и Вероника. В то же время список редких имен пополнили Космос и Рукыя. По данным Департамента ЗАГС, среди необычных имен также встретились Халиг, Фатих, Батыр, Араик, Доминик, Юна, Айсун, Асмира, Сумайя, Альсия, Эльназ и Майя", - говорится в сообщении.
Самыми популярными именами традиционно стали: Артем, Даниил, Михаил, Дамир, Эдем, Матвей, Алиса, Арина, София, Аделина, Ясмина, Анна, Дарья и Елизавета, уточнили в ведомстве.
Кроме того, в минюсте отметили, что за последние несколько недель родители стали чаще выбирать для детей такие имена, как Всеволод, Семен, Тамерлан, Таисия, Диана, Варвара, Лидия и Мирослава.
Ранее среди редких имен
новорожденных крымчан были отмечены Серафим, Ликерия, Арон, Василиса-Майя. Также в Минюсте отмечали, что в Крыму растет
число Марков и Вероник. Среди популярных также часто использовались такие имена как Виктор, Даниил, Иван, Амир, Дамир, Эмир, Артем, Михаил.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.