https://crimea.ria.ru/20261016/kosmos-i-rukyya----kak-esche-nazyvayut-novorozhdennykh-v-krymu-1160215442.html

Космос и Рукыя - как еще называют новорожденных в Крыму

Космос и Рукыя - как еще называют новорожденных в Крыму - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Космос и Рукыя - как еще называют новорожденных в Крыму

Крымчане, которые стали родителями на прошлой неделе, чаще всего давали своим детям имена Тимофей и Вероника, а вот в число самых редких наречений вошли Космос... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T09:09

2026-10-16T09:09

2026-10-16T09:09

крым

новости крыма

семья

дети

имена

рождаемость

демография

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/01/1149891040_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1d37c8e91adf9b3abff5804b2923810a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Крымчане, которые стали родителями на прошлой неделе, чаще всего давали своим детям имена Тимофей и Вероника, а вот в число самых редких наречений вошли Космос и Рукыя. Об этом сообщили в минюсте республики.Самыми популярными именами традиционно стали: Артем, Даниил, Михаил, Дамир, Эдем, Матвей, Алиса, Арина, София, Аделина, Ясмина, Анна, Дарья и Елизавета, уточнили в ведомстве.Кроме того, в минюсте отметили, что за последние несколько недель родители стали чаще выбирать для детей такие имена, как Всеволод, Семен, Тамерлан, Таисия, Диана, Варвара, Лидия и Мирослава.Ранее среди редких имен новорожденных крымчан были отмечены Серафим, Ликерия, Арон, Василиса-Майя. Также в Минюсте отмечали, что в Крыму растет число Марков и Вероник. Среди популярных также часто использовались такие имена как Виктор, Даниил, Иван, Амир, Дамир, Эмир, Артем, Михаил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, семья, дети, имена, рождаемость, демография