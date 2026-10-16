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Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма
Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма
В Белогорском районе Крыма завершается строительство экотехнопарка мощностью 500 тысяч тонн отходов в год. Его открытие состоится в 2027 году. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T17:49
2026-10-16T17:49
2026-10-16T17:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма завершается строительство экотехнопарка мощностью 500 тысяч тонн отходов в год. Его открытие состоится в 2027 году. Об этом сообщили в министерстве строительства и архитектуры Крыма.Ранее сообщалось, что экотехнопарк "Крым" в Белогорском районе откроется до конца 2026 года, он рассчитан на 700 рабочих мест. Поступающий материал на объекте планируется перерабатывать, в том числе, в стекло, металл, картон, которые затем будут реализовываться в Крыму и других регионах России. Об открытии экотехнопарка до конца 2026 года говорилось и в середине октября на заседании комитета по строительству, жилищной политике и топливно-энергетическому комплексу Государственного Совета Крыма.По данным министерства, продолжаются работы по изготовлению и монтажу фасонных элементов мусоросортировочного комплекса, отделке подпорных стен, устройству тротуарной плитки, укладке полов в здании производства альтернативного топлива и гидроизоляции приямков. Параллельно идут пуско-наладочные работы, ведется закупка спецтехники.Строительство экотехнопарка ведется в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" нацпроекта "Экологическое благополучие". Генеральным подрядчиком выступает Российский экологический оператор. На территории площадью более 431 тысячи квадратных метров размещаются мусоросортировочный комплекс, административно-бытовой корпус, цех производства альтернативного топлива, ванны компостирования, здание ремонтного обслуживания автомобилей, котельная, пожарные и ливневые резервуары, контрольно-пропускной пункт.Комплекс обеспечит централизованный прием и сортировку твердых коммунальных отходов от жилых домов, общественных зданий, предприятий торговли и общественного питания, а также переработку строительных и промышленных отходов четвертого и пятого классов опасности. Предусмотрены ручная и автоматическая сортировка, компостирование органической фракции и производство RDF-топлива.Ввод объекта в эксплуатацию теперь запланирован на 2027 год. Реализация проекта позволит существенно сократить объемы отходов, направляемых на захоронение в регион, отметили в Минстрое Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь устраняет мусорный коллапс - вывезено почти 600 тонн отходовОтходы – в доходы: как в Крыму мусор становится сырьемВ Крыму на ликвидацию стихийных свалок выделяют сотни миллионов рублей
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крым, белогорский район, строительство экотехнопарков в крыму и севастополе, новости крыма, строительство, мусор, переработка мусора
Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма
Экотехнопарк в Белогорском районе Крыма запустят в 2027 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма завершается строительство экотехнопарка мощностью 500 тысяч тонн отходов в год. Его открытие состоится в 2027 году. Об этом сообщили в министерстве строительства и архитектуры Крыма.
Ранее сообщалось, что экотехнопарк "Крым" в Белогорском районе откроется до конца 2026 года, он рассчитан на 700 рабочих мест. Поступающий материал на объекте планируется перерабатывать, в том числе, в стекло, металл, картон, которые затем будут реализовываться в Крыму и других регионах России. Об открытии экотехнопарка до конца 2026 года говорилось и в середине октября на заседании комитета по строительству, жилищной политике и топливно-энергетическому комплексу Государственного Совета Крыма.
"Строительная готовность экотехнопарка достигает 97%. Полностью завершены работы по устройству тепловых сетей, строительству контрольно-пропускного пункта, котельной и пруда-испарителя. Готовность мусоросортировочного комплекса составляет 97%", – говорится в сообщении.
По данным министерства, продолжаются работы по изготовлению и монтажу фасонных элементов мусоросортировочного комплекса, отделке подпорных стен, устройству тротуарной плитки, укладке полов в здании производства альтернативного топлива и гидроизоляции приямков. Параллельно идут пуско-наладочные работы, ведется закупка спецтехники.
"Сейчас наша главная задача - качественно завершить пуско-наладку оборудования и своевременно поставить специализированную технику, чтобы в следующем году ввести комплекс в эксплуатацию и начать его полноценную работу", – отметил зампредседателя Совета министров Крыма Николай Воробьев, посетивший объект.
Строительство экотехнопарка ведется в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" нацпроекта "Экологическое благополучие". Генеральным подрядчиком выступает Российский экологический оператор. На территории площадью более 431 тысячи квадратных метров размещаются мусоросортировочный комплекс, административно-бытовой корпус, цех производства альтернативного топлива, ванны компостирования, здание ремонтного обслуживания автомобилей, котельная, пожарные и ливневые резервуары, контрольно-пропускной пункт.
Комплекс обеспечит централизованный прием и сортировку твердых коммунальных отходов от жилых домов, общественных зданий, предприятий торговли и общественного питания, а также переработку строительных и промышленных отходов четвертого и пятого классов опасности. Предусмотрены ручная и автоматическая сортировка, компостирование органической фракции и производство RDF-топлива.
Ввод объекта в эксплуатацию теперь запланирован на 2027 год. Реализация проекта позволит существенно сократить объемы отходов, направляемых на захоронение в регион, отметили в Минстрое Крыма.
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