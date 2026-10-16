https://crimea.ria.ru/20261016/kogda-dostroyat-ekotekhnopark-v-belogorskom-rayone-kryma-1160274970.html

Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма

Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма

В Белогорском районе Крыма завершается строительство экотехнопарка мощностью 500 тысяч тонн отходов в год. Его открытие состоится в 2027 году. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T17:49

2026-10-16T17:49

2026-10-16T17:49

крым

белогорский район

строительство экотехнопарков в крыму и севастополе

новости крыма

строительство

мусор

переработка мусора

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/10/1160274491_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e235fd8edeaf854c397f7ea26e23ed6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма завершается строительство экотехнопарка мощностью 500 тысяч тонн отходов в год. Его открытие состоится в 2027 году. Об этом сообщили в министерстве строительства и архитектуры Крыма.Ранее сообщалось, что экотехнопарк "Крым" в Белогорском районе откроется до конца 2026 года, он рассчитан на 700 рабочих мест. Поступающий материал на объекте планируется перерабатывать, в том числе, в стекло, металл, картон, которые затем будут реализовываться в Крыму и других регионах России. Об открытии экотехнопарка до конца 2026 года говорилось и в середине октября на заседании комитета по строительству, жилищной политике и топливно-энергетическому комплексу Государственного Совета Крыма.По данным министерства, продолжаются работы по изготовлению и монтажу фасонных элементов мусоросортировочного комплекса, отделке подпорных стен, устройству тротуарной плитки, укладке полов в здании производства альтернативного топлива и гидроизоляции приямков. Параллельно идут пуско-наладочные работы, ведется закупка спецтехники.Строительство экотехнопарка ведется в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" нацпроекта "Экологическое благополучие". Генеральным подрядчиком выступает Российский экологический оператор. На территории площадью более 431 тысячи квадратных метров размещаются мусоросортировочный комплекс, административно-бытовой корпус, цех производства альтернативного топлива, ванны компостирования, здание ремонтного обслуживания автомобилей, котельная, пожарные и ливневые резервуары, контрольно-пропускной пункт.Комплекс обеспечит централизованный прием и сортировку твердых коммунальных отходов от жилых домов, общественных зданий, предприятий торговли и общественного питания, а также переработку строительных и промышленных отходов четвертого и пятого классов опасности. Предусмотрены ручная и автоматическая сортировка, компостирование органической фракции и производство RDF-топлива.Ввод объекта в эксплуатацию теперь запланирован на 2027 год. Реализация проекта позволит существенно сократить объемы отходов, направляемых на захоронение в регион, отметили в Минстрое Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь устраняет мусорный коллапс - вывезено почти 600 тонн отходовОтходы – в доходы: как в Крыму мусор становится сырьемВ Крыму на ликвидацию стихийных свалок выделяют сотни миллионов рублей

крым

белогорский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, белогорский район, строительство экотехнопарков в крыму и севастополе, новости крыма, строительство, мусор, переработка мусора