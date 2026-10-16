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Как начиналась Крымская война

Как начиналась Крымская война - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Как начиналась Крымская война

16 октября 1853 года началась Крымская (Восточная) война, в которой против России сражалась коалиция из Великобритании, Франции, Турции и Сардинского... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T14:30

2026-10-16T14:30

2026-10-16T14:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. 16 октября 1853 года началась Крымская (Восточная) война, в которой против России сражалась коалиция из Великобритании, Франции, Турции и Сардинского королевства. Причины войны заключались в противоречиях между европейскими державами на Ближнем Востоке и борьбе стран Европы за влияние на слабеющую и охваченную национально-освободительным движением Османскую империю. К середине XIX века Великобритания и Франция вытеснили Россию с ближневосточных рынков и подчинили своему влиянию Турцию. Также Лондон и Париж боялись усиления России на Балканах и в Средиземноморье. После разгрома турецкого флота у Синопа в ноябре 1853 года Франция и Британия окончательно решили вступить в войну против Росси. В то время Российская империя проводила активную политику, направленную на освобождение православных славянских народов Болгарии, Черногории, Сербии и Румынии из-под власти османов. Также Петербург стремился обеспечить право беспрепятственного прохода кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Чтобы ослабить российскую державу, Лондон и Париж подталкивали Османскую империю на конфликт с Россией, обещая ей военную поддержку. В самой Турции по-прежнему были сильны реваншистские настроения из-за утраты Крыма и ослабления влияния на Кавказе и Балканах. В ответ на это Россия с целью оказать давление на Турцию ввела войска в Молдавию и Валахию. Стамбул под угрозой войны потребовал вывода русских войск и, наконец, 16 октября 1853 года объявил войну России. Крымская война завершилась Парижским мирным договором, подписанным 30 марта 1856 года. Поражение России, обусловленное ее военной и экономической отсталостью, подтолкнуло правительство к началу масштабных преобразований.Детали - в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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