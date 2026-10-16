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Инвестор из Крыма будет печь хлеб в Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Инвестор из Крыма будет печь хлеб в Херсонской области
Инвестор из Крыма будет печь хлеб в Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Инвестор из Крыма будет печь хлеб в Херсонской области
Предприниматели из Крыма намерены инвестировать порядка 10 миллионов рублей в хлебопекарный проект в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор области... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T08:46
2026-10-16T08:46
херсонская область
владимир сальдо
хлеб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Предприниматели из Крыма намерены инвестировать порядка 10 миллионов рублей в хлебопекарный проект в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем канале в МАКС.По информации Сальдо, инвесторы готовы вложить в реализацию проекта 10 миллионов рублей. Планируемая мощность пекарни - до 800 килограммов продукции в сутки, предполагается создание 18 новых рабочих мест."Сейчас подбирается площадка под производство. В дальнейшем предприниматели хотят открыть торговые точки в разных районах области", – отметил губернатор региона.Ранее президент РФ Владимир Путин на форуме-съезде "Деловой России" заявил, что предприниматели демонстрируют активную гражданскую позицию, стали активной и деятельной частью гражданского общества. Он отметил, что отечественные предприниматели ежедневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без поддержки государства в нынешних условиях бизнес исчезнет – омбудсменКак комитет по работе с инвесторами в Крыму помогает предпринимателямАксенов анонсировал новые меры поддержки бизнеса в Крыму
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херсонская область, владимир сальдо, хлеб, крым, инвестиции, новости, новые регионы россии
Инвестор из Крыма будет печь хлеб в Херсонской области

Инвестор из Крыма вложит 10 миллионов рублей в производство хлеба в Херсонской области

08:46 16.10.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота пекарни
Работа пекарни - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Предприниматели из Крыма намерены инвестировать порядка 10 миллионов рублей в хлебопекарный проект в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем канале в МАКС.
"Предприниматели из Крыма планируют открыть в Геническе производство хлебобулочных и кондитерских изделий", – написал он.
По информации Сальдо, инвесторы готовы вложить в реализацию проекта 10 миллионов рублей. Планируемая мощность пекарни - до 800 килограммов продукции в сутки, предполагается создание 18 новых рабочих мест.
"Сейчас подбирается площадка под производство. В дальнейшем предприниматели хотят открыть торговые точки в разных районах области", – отметил губернатор региона.
Ранее президент РФ Владимир Путин на форуме-съезде "Деловой России" заявил, что предприниматели демонстрируют активную гражданскую позицию, стали активной и деятельной частью гражданского общества. Он отметил, что отечественные предприниматели ежедневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан.
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Херсонская областьВладимир СальдоХлебКрымИнвестицииНовостиНовые регионы России
 
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