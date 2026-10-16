https://crimea.ria.ru/20261016/investor-iz-kryma-budet-pech-khleb-v-khersonskoy-oblasti-1160240596.html

Инвестор из Крыма будет печь хлеб в Херсонской области

Инвестор из Крыма будет печь хлеб в Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Инвестор из Крыма будет печь хлеб в Херсонской области

Предприниматели из Крыма намерены инвестировать порядка 10 миллионов рублей в хлебопекарный проект в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор области... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T08:46

2026-10-16T08:46

2026-10-16T08:46

херсонская область

владимир сальдо

хлеб

крым

инвестиции

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Предприниматели из Крыма намерены инвестировать порядка 10 миллионов рублей в хлебопекарный проект в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем канале в МАКС.По информации Сальдо, инвесторы готовы вложить в реализацию проекта 10 миллионов рублей. Планируемая мощность пекарни - до 800 килограммов продукции в сутки, предполагается создание 18 новых рабочих мест."Сейчас подбирается площадка под производство. В дальнейшем предприниматели хотят открыть торговые точки в разных районах области", – отметил губернатор региона.Ранее президент РФ Владимир Путин на форуме-съезде "Деловой России" заявил, что предприниматели демонстрируют активную гражданскую позицию, стали активной и деятельной частью гражданского общества. Он отметил, что отечественные предприниматели ежедневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без поддержки государства в нынешних условиях бизнес исчезнет – омбудсменКак комитет по работе с инвесторами в Крыму помогает предпринимателямАксенов анонсировал новые меры поддержки бизнеса в Крыму

херсонская область

крым

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, хлеб, крым, инвестиции, новости, новые регионы россии