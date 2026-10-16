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Гранатомет и 6 автоматов: двое крымчан получили сроки за хранение оружия - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Гранатомет и 6 автоматов: двое крымчан получили сроки за хранение оружия
Гранатомет и 6 автоматов: двое крымчан получили сроки за хранение оружия - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Гранатомет и 6 автоматов: двое крымчан получили сроки за хранение оружия
Двое жителей Сакского района Крыма приговорены к тюремному заключению за незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T12:17
2026-10-16T12:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Двое жителей Сакского района Крыма приговорены к тюремному заключению за незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю.Сотрудники ФСБ выявили схрон и заменили боевое оружие, боеприпасы и взрывное устройство муляжами. При получении посылки и передаче курьеру денежного вознаграждения в размере 15 тысяч рублей был установлен и задержан второй фигурант.Суд назначил виновным наказание - 5 лет и 3,6 года колонии строгого режима соответственно, со штрафом в размере 300 тысяч рублей каждому.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым в истории: секреты, факты, фото, новости крыма, оружие, сакский район, приговор, видео, видео
Гранатомет и 6 автоматов: двое крымчан получили сроки за хранение оружия

Двое крымчан получили сроки за хранение и перевозку шести автоматов и гранатомета

12:17 16.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Двое жителей Сакского района Крыма приговорены к тюремному заключению за незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что один из фигурантов, находясь на территории Запорожской области, незаконно собрал и хранил шесть автоматов Калашникова различных модификаций, 40 патронов калибра 7,62 мм, а также ручной противотанковый гранатомет с гранатой, которые переправил через третье лицо в Крым", - говорится в сообщении.
Сотрудники ФСБ выявили схрон и заменили боевое оружие, боеприпасы и взрывное устройство муляжами. При получении посылки и передаче курьеру денежного вознаграждения в размере 15 тысяч рублей был установлен и задержан второй фигурант.
Суд назначил виновным наказание - 5 лет и 3,6 года колонии строгого режима соответственно, со штрафом в размере 300 тысяч рублей каждому.
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