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Гранатомет и 6 автоматов: двое крымчан получили сроки за хранение оружия

Гранатомет и 6 автоматов: двое крымчан получили сроки за хранение оружия - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Гранатомет и 6 автоматов: двое крымчан получили сроки за хранение оружия

Двое жителей Сакского района Крыма приговорены к тюремному заключению за незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T12:17

2026-10-16T12:17

2026-10-16T12:17

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Двое жителей Сакского района Крыма приговорены к тюремному заключению за незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю.Сотрудники ФСБ выявили схрон и заменили боевое оружие, боеприпасы и взрывное устройство муляжами. При получении посылки и передаче курьеру денежного вознаграждения в размере 15 тысяч рублей был установлен и задержан второй фигурант.Суд назначил виновным наказание - 5 лет и 3,6 года колонии строгого режима соответственно, со штрафом в размере 300 тысяч рублей каждому.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

сакский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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