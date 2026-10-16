https://crimea.ria.ru/20261016/granata-bez-cheki-ukraina-stala-opasnym-aktivom-dlya-zapada-1160223647.html

Граната без чеки: Украина стала опасным активом для Запада

Граната без чеки: Украина стала опасным активом для Запада - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Граната без чеки: Украина стала опасным активом для Запада

Действия и речи главы киевского режима Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что Украина стала для Запада опасным активом. Загнанный в угол Зеленский... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T06:45

2026-10-16T06:45

2026-10-16T06:45

владимир зеленский

мнения

вадим колесниченко

украина

европа

политика

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/07/04/1138591230_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a4bbd235f1641acd83f89df426766ed2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Действия и речи главы киевского режима Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что Украина стала для Запада опасным активом. Загнанный в угол Зеленский может попытаться организовать масштабную провокацию с тем, чтобы добиться как можно большего количества жертв. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.В то же время нынешние лидеры ряда стран Европы не берут это в расчет и продолжают настаивать на продолжении конфликта, поскольку у них нет другого выхода, констатировал политолог."ЕС и Зеленский меньше всего желают мира. Мир для них – политическая смерть. Европа не готова вести переговоры о мире. Она идет ва-банк и не может повернуть назад", - отметил эксперт.Колесниченко не исключил, что эта ситуация может измениться в следующем году, когда в ряде крупных стран Евросоюза пройдут выборы. По их результатам к власти могут прийти правые силы, и тогда европейский политический ландшафт "серьезно изменится", предположил аналитик.Ранее Зеленский в эфире британского телевидения заявил, что чувствует себя "преданным" Соединенными Штатами Америки из-за соглашения с Россией по поставкам дизельного топлива. Глава киевского режима также обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в "переходе на сторону" России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленскому пора уходить - МаскВСУ отменяют миссии с БПЛА из-за ограничений Starlink - СМИРавносильно харакири: Ле Пен предупредила Украину

украина

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, мнения, вадим колесниченко, украина, европа, политика