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Граната без чеки: Украина стала опасным активом для Запада - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Граната без чеки: Украина стала опасным активом для Запада
Граната без чеки: Украина стала опасным активом для Запада - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Граната без чеки: Украина стала опасным активом для Запада
Действия и речи главы киевского режима Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что Украина стала для Запада опасным активом. Загнанный в угол Зеленский... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T06:45
2026-10-16T06:45
владимир зеленский
мнения
вадим колесниченко
украина
европа
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Действия и речи главы киевского режима Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что Украина стала для Запада опасным активом. Загнанный в угол Зеленский может попытаться организовать масштабную провокацию с тем, чтобы добиться как можно большего количества жертв. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.В то же время нынешние лидеры ряда стран Европы не берут это в расчет и продолжают настаивать на продолжении конфликта, поскольку у них нет другого выхода, констатировал политолог."ЕС и Зеленский меньше всего желают мира. Мир для них – политическая смерть. Европа не готова вести переговоры о мире. Она идет ва-банк и не может повернуть назад", - отметил эксперт.Колесниченко не исключил, что эта ситуация может измениться в следующем году, когда в ряде крупных стран Евросоюза пройдут выборы. По их результатам к власти могут прийти правые силы, и тогда европейский политический ландшафт "серьезно изменится", предположил аналитик.Ранее Зеленский в эфире британского телевидения заявил, что чувствует себя "преданным" Соединенными Штатами Америки из-за соглашения с Россией по поставкам дизельного топлива. Глава киевского режима также обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в "переходе на сторону" России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленскому пора уходить - МаскВСУ отменяют миссии с БПЛА из-за ограничений Starlink - СМИРавносильно харакири: Ле Пен предупредила Украину
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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владимир зеленский, мнения, вадим колесниченко, украина, европа, политика
Граната без чеки: Украина стала опасным активом для Запада

Загнанный в угол Зеленский может организовать масштабную провокацию – эксперт

06:45 16.10.2026
 
© AP Photo Britta PedersenПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© AP Photo Britta Pedersen
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Действия и речи главы киевского режима Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что Украина стала для Запада опасным активом. Загнанный в угол Зеленский может попытаться организовать масштабную провокацию с тем, чтобы добиться как можно большего количества жертв. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"Европейские политики все чаще высказываются о том, что Украина становится опасным активом, гранатой без чеки. Заявления Зеленского говорят о панике и истерике. Но крыса, которую загоняют в угол, достаточно опасна. Киевский режим может попытаться организовать глобальную провокацию с большим количеством жертв. Такая опасность есть", - сказал Колесниченко.
В то же время нынешние лидеры ряда стран Европы не берут это в расчет и продолжают настаивать на продолжении конфликта, поскольку у них нет другого выхода, констатировал политолог.
"ЕС и Зеленский меньше всего желают мира. Мир для них – политическая смерть. Европа не готова вести переговоры о мире. Она идет ва-банк и не может повернуть назад", - отметил эксперт.
Колесниченко не исключил, что эта ситуация может измениться в следующем году, когда в ряде крупных стран Евросоюза пройдут выборы. По их результатам к власти могут прийти правые силы, и тогда европейский политический ландшафт "серьезно изменится", предположил аналитик.
Ранее Зеленский в эфире британского телевидения заявил, что чувствует себя "преданным" Соединенными Штатами Америки из-за соглашения с Россией по поставкам дизельного топлива. Глава киевского режима также обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в "переходе на сторону" России.
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Владимир ЗеленскийМненияВадим КолесниченкоУкраинаЕвропаПолитика
 
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