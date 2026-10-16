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"Футбол" должен закончиться: Аксенов потребовал от чиновников наладить контакт с людьми

"Футбол" должен закончиться: Аксенов потребовал от чиновников наладить контакт с людьми - РИА Новости Крым, 16.10.2026

"Футбол" должен закончиться: Аксенов потребовал от чиновников наладить контакт с людьми

Работа ответственных чиновников с обращениями граждан должна быть налажена четко, перекладывание проблем крымчан на другие ведомства не допустимы. Об этом... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T15:25

2026-10-16T15:25

2026-10-16T15:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Работа ответственных чиновников с обращениями граждан должна быть налажена четко, перекладывание проблем крымчан на другие ведомства не допустимы. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов на совещании по вопросам работы с обращениями граждан в муниципальных образованиях республики.По информации Аксенова, с 8 по 15 октября на его имя поступило 2430 обращений граждан.Он напомнил руководителям ведомств о необходимости закрепления за каждым многоквартирным домом и частным сектором должностного лица, отвечающего за взаимодействие с гражданами на месте.При этом главы администраций, на которых ориентируются местные жители, должны наладить четкое взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, республиканскими и федеральными предприятиями, подчеркнул Аксенов.Глава Крыма акцентировал, что люди не должны стоять в очередях и бороться за свои права.Во многих муниципалитетах Крыма работа с обращениями граждан находится на крайне низком уровне, сообщал Аксенов ранее. При этом лучше всего с этой задачей справляются главы администраций Алушты, Судака, Феодосии, заместитель главы администрации Симферополя Александр Семенченко, руководитель аппарата администрации Сакского района Ольга Россоловская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рекомендовал объявить выговоры главам Симферополя и района из-за жалоб крымчан Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоАксенов начал кадровую чистку в "Крымэнерго" из-за проблем после шторма

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, общество