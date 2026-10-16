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"Футбол" должен закончиться: Аксенов потребовал от чиновников наладить контакт с людьми
"Футбол" должен закончиться: Аксенов потребовал от чиновников наладить контакт с людьми - РИА Новости Крым, 16.10.2026
"Футбол" должен закончиться: Аксенов потребовал от чиновников наладить контакт с людьми
Работа ответственных чиновников с обращениями граждан должна быть налажена четко, перекладывание проблем крымчан на другие ведомства не допустимы. Об этом... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T15:25
2026-10-16T15:25
2026-10-16T15:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Работа ответственных чиновников с обращениями граждан должна быть налажена четко, перекладывание проблем крымчан на другие ведомства не допустимы. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов на совещании по вопросам работы с обращениями граждан в муниципальных образованиях республики.По информации Аксенова, с 8 по 15 октября на его имя поступило 2430 обращений граждан.Он напомнил руководителям ведомств о необходимости закрепления за каждым многоквартирным домом и частным сектором должностного лица, отвечающего за взаимодействие с гражданами на месте.При этом главы администраций, на которых ориентируются местные жители, должны наладить четкое взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, республиканскими и федеральными предприятиями, подчеркнул Аксенов.Глава Крыма акцентировал, что люди не должны стоять в очередях и бороться за свои права.Во многих муниципалитетах Крыма работа с обращениями граждан находится на крайне низком уровне, сообщал Аксенов ранее. При этом лучше всего с этой задачей справляются главы администраций Алушты, Судака, Феодосии, заместитель главы администрации Симферополя Александр Семенченко, руководитель аппарата администрации Сакского района Ольга Россоловская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рекомендовал объявить выговоры главам Симферополя и района из-за жалоб крымчан Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоАксенов начал кадровую чистку в "Крымэнерго" из-за проблем после шторма
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сергей аксенов, крым, новости крыма, общество
"Футбол" должен закончиться: Аксенов потребовал от чиновников наладить контакт с людьми
Аксенов потребовал от чиновников разбирать обращения крымчан без задержек
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Работа ответственных чиновников с обращениями граждан должна быть налажена четко, перекладывание проблем крымчан на другие ведомства не допустимы. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов на совещании по вопросам работы с обращениями граждан в муниципальных образованиях республики.
По информации Аксенова, с 8 по 15 октября на его имя поступило 2430 обращений граждан.
"По-прежнему продолжаем фиксировать отфутболивание обращений, перенаправление их из одного ведомства в другое ведомство и из одной организации в другую организацию", - написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Он напомнил руководителям ведомств о необходимости закрепления за каждым многоквартирным домом и частным сектором должностного лица, отвечающего за взаимодействие с гражданами на месте.
При этом главы администраций, на которых ориентируются местные жители, должны наладить четкое взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, республиканскими и федеральными предприятиями, подчеркнул Аксенов.
"В результате этой работы должны быть сформированы такие подходы, при которых этот "футбол" должен закончиться в течение месяца, обращения начнут разбираться сразу, а решения будут приниматься быстро и эффективно", - указал руководитель республики.
Глава Крыма акцентировал, что люди не должны стоять в очередях и бороться за свои права.
Во многих муниципалитетах Крыма работа с обращениями граждан находится на крайне низком уровне, сообщал
Аксенов ранее. При этом лучше всего с этой задачей справляются
главы администраций Алушты, Судака, Феодосии, заместитель главы администрации Симферополя Александр Семенченко, руководитель аппарата администрации Сакского района Ольга Россоловская.
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