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Эксперты РИА Новости Крым провели мастер-классы на форуме об СВО - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Эксперты РИА Новости Крым провели мастер-классы на форуме об СВО
Эксперты РИА Новости Крым провели мастер-классы на форуме об СВО - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Эксперты РИА Новости Крым провели мастер-классы на форуме об СВО
Сотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" выступили экспертами на IV Международном медиафоруме "Журналистика в период специальной военной... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T13:20
2026-10-16T13:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Сотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" выступили экспертами на IV Международном медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции", который стартовал накануне в Симферополе. Так, фотокорреспондент РИА Новости Крым Дмитрий Макеев провел мастер-класс на тему: "Визуальная коммуникация фронта". Студенты начальных курсов узнали о том, как эффективно работать в условиях ограниченного освещения, снимать разрушения и соблюдать этику съемки раненых и погибших. А корреспондент сайта Ирина Мезенцева рассказала о секретах создания очерка о бойцах, перенесших тяжелые травмы.По словам корреспондента, важно видеть не жертву, а человека, находить его точки опоры, то, что помогает жить и не концентрироваться на боли. Ведь "эмпатия – это не про жалеть, а про способность заметить и зафиксировать деталь, которая покажет физическую реальность травмы без пафоса", считает корреспондент.Кроме того, руководитель спецпроектов на радио "Спутник в Крыму" Ирина Мульд приняла участие в работе круглого стола "Информационные войны: от Крымской войны до специальной военной операции", который прошел в рамках форума. Тема ее выступления касалась противодействия фейкам, эксперт рассказала студентам о комплексе необходимых практических мер.Форум "Журналистика в период СВО" открылся в КФУ им. В.И. Вернадского 15 октября. Как заявила руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева, выступая на его открытии, журналистика начала свою трансформацию задолго до начала спецоперации. Еще в 2014 году, когда на Украине начали погибать российские журналисты, а западные СМИ перешли в активную фазу информационной войны, в отечественном медиаполе перестали делить корреспондентов на "своих" и "чужих". Тогда и зародилась современная журналистика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, риа новости крым, кфу (крымский федеральный университет), герои сво
Эксперты РИА Новости Крым провели мастер-классы на форуме об СВО

Эксперты РИА Новости Крым выступили на IV Международном форуме "Журналистика в период СВО"

13:20 16.10.2026 (обновлено: 13:53 16.10.2026)
 
© Фото предоставлено организаторамиМастер-класс от журналистов РИА Новости Крым на форуме "Журналистика в период СВО"
Мастер-класс от журналистов РИА Новости Крым на форуме Журналистика в период СВО
© Фото предоставлено организаторами
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Сотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" выступили экспертами на IV Международном медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции", который стартовал накануне в Симферополе.
Так, фотокорреспондент РИА Новости Крым Дмитрий Макеев провел мастер-класс на тему: "Визуальная коммуникация фронта". Студенты начальных курсов узнали о том, как эффективно работать в условиях ограниченного освещения, снимать разрушения и соблюдать этику съемки раненых и погибших.
© Фото предоставлено организаторамиМастер-класс от журналистов РИА Новости Крым на форуме "Журналистика в период СВО"
Мастер-класс от журналистов РИА Новости Крым на форуме Журналистика в период СВО
© Фото предоставлено организаторами
Мастер-класс от журналистов РИА Новости Крым на форуме "Журналистика в период СВО"
"Мы с самого начала спецоперации неоднократно работали "за ленточкой", общались с бойцами и с обычными мирными гражданами, рассказывали и показывали, как непросто приходится нашим новым регионам на пути к становлению и развитию. И, думаю, мой опыт пригодится молодежи, которая планирует связать свою жизнь с фотожурналистикой, ведь в экстремальных условиях нельзя думать и экспериментировать над кадром, нужно точно знать, что ты делаешь", - отметил Макеев.
А корреспондент сайта Ирина Мезенцева рассказала о секретах создания очерка о бойцах, перенесших тяжелые травмы.
© Институт медиакоммуникаций, медиа - технологий и дизайна Выступление экспертов РИА Новости Крым в КФУ
Выступление экспертов РИА Новости Крым в КФУ
© Институт медиакоммуникаций, медиа - технологий и дизайна
Выступление экспертов РИА Новости Крым в КФУ

"В ходе мастер-класса мне хотелось научить студентов не столько технике, сколько умению быть рядом с человеком в самой трудной точке его жизни и не мешать ему говорить. Донести методологию эмпатии через конкретные детали в тексте", - рассказала Мезенцева. И добавила: "Мой опыт показывает, что важно не акцентировать внимание на травме как на главной характеристике человека".

По словам корреспондента, важно видеть не жертву, а человека, находить его точки опоры, то, что помогает жить и не концентрироваться на боли. Ведь "эмпатия – это не про жалеть, а про способность заметить и зафиксировать деталь, которая покажет физическую реальность травмы без пафоса", считает корреспондент.
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Кроме того, руководитель спецпроектов на радио "Спутник в Крыму" Ирина Мульд приняла участие в работе круглого стола "Информационные войны: от Крымской войны до специальной военной операции", который прошел в рамках форума. Тема ее выступления касалась противодействия фейкам, эксперт рассказала студентам о комплексе необходимых практических мер.
© Фото предоставлено организаторамиИрина Мульд на форуме "Журналистика в период СВО"
Ирина Мульд на форуме Журналистика в период СВО
© Фото предоставлено организаторами
Ирина Мульд на форуме "Журналистика в период СВО"
Форум "Журналистика в период СВО" открылся в КФУ им. В.И. Вернадского 15 октября. Как заявила руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева, выступая на его открытии, журналистика начала свою трансформацию задолго до начала спецоперации. Еще в 2014 году, когда на Украине начали погибать российские журналисты, а западные СМИ перешли в активную фазу информационной войны, в отечественном медиаполе перестали делить корреспондентов на "своих" и "чужих". Тогда и зародилась современная журналистика.
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