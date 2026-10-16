https://crimea.ria.ru/20261016/eksperty-ria-novosti-krym-proveli-master-klassy-na-forume-ob-svo-1160248976.html

Эксперты РИА Новости Крым провели мастер-классы на форуме об СВО

Эксперты РИА Новости Крым провели мастер-классы на форуме об СВО - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Эксперты РИА Новости Крым провели мастер-классы на форуме об СВО

Сотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" выступили экспертами на IV Международном медиафоруме "Журналистика в период специальной военной... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T13:20

2026-10-16T13:20

2026-10-16T13:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Сотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" выступили экспертами на IV Международном медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции", который стартовал накануне в Симферополе. Так, фотокорреспондент РИА Новости Крым Дмитрий Макеев провел мастер-класс на тему: "Визуальная коммуникация фронта". Студенты начальных курсов узнали о том, как эффективно работать в условиях ограниченного освещения, снимать разрушения и соблюдать этику съемки раненых и погибших. А корреспондент сайта Ирина Мезенцева рассказала о секретах создания очерка о бойцах, перенесших тяжелые травмы.По словам корреспондента, важно видеть не жертву, а человека, находить его точки опоры, то, что помогает жить и не концентрироваться на боли. Ведь "эмпатия – это не про жалеть, а про способность заметить и зафиксировать деталь, которая покажет физическую реальность травмы без пафоса", считает корреспондент.Кроме того, руководитель спецпроектов на радио "Спутник в Крыму" Ирина Мульд приняла участие в работе круглого стола "Информационные войны: от Крымской войны до специальной военной операции", который прошел в рамках форума. Тема ее выступления касалась противодействия фейкам, эксперт рассказала студентам о комплексе необходимых практических мер.Форум "Журналистика в период СВО" открылся в КФУ им. В.И. Вернадского 15 октября. Как заявила руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева, выступая на его открытии, журналистика начала свою трансформацию задолго до начала спецоперации. Еще в 2014 году, когда на Украине начали погибать российские журналисты, а западные СМИ перешли в активную фазу информационной войны, в отечественном медиаполе перестали делить корреспондентов на "своих" и "чужих". Тогда и зародилась современная журналистика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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