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Дроны атаковали Ростовскую область - ранен мужчина и возник пожар на складе - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Дроны атаковали Ростовскую область - ранен мужчина и возник пожар на складе
Дроны атаковали Ростовскую область - ранен мужчина и возник пожар на складе - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Дроны атаковали Ростовскую область - ранен мужчина и возник пожар на складе
В Ростовской области в результате воздушной атаки ранен мужчина, а также произошел пожар на складах производства. Об этом сообщил губернатор региона Юрий... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T06:59
2026-10-16T07:05
юрий слюсарь
атаки всу
ростовская область
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Ростовской области в результате воздушной атаки ранен мужчина, а также произошел пожар на складах производства. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь."В Аксайском районе ранение получил мужчина. Медики оказывают всю необходимую помощь. Выражаю сочувствие и поддержку пострадавшему и желаю скорейшего выздоровления",- написал он в своем канале в МАКС. Также в результате падения беспилотника повреждение получили производственно-складские помещения, там начался пожар. На месте работают экстренные службы. Слюсарь добавил, что, кроме Аксайского района, атаке подверглись Чертковский район и город Батайск.Накануне в Рязанской области произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в результате массированной атаки беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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юрий слюсарь, атаки всу, ростовская область, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пожар
Дроны атаковали Ростовскую область - ранен мужчина и возник пожар на складе

В Ростовской области из-за атаки БПЛА ранен мужчина и произошел пожар на производстве

06:59 16.10.2026 (обновлено: 07:05 16.10.2026)
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Ростовской области в результате воздушной атаки ранен мужчина, а также произошел пожар на складах производства. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"В Аксайском районе ранение получил мужчина. Медики оказывают всю необходимую помощь. Выражаю сочувствие и поддержку пострадавшему и желаю скорейшего выздоровления",- написал он в своем канале в МАКС.
Также в результате падения беспилотника повреждение получили производственно-складские помещения, там начался пожар. На месте работают экстренные службы.
Слюсарь добавил, что, кроме Аксайского района, атаке подверглись Чертковский район и город Батайск.
Накануне в Рязанской области произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в результате массированной атаки беспилотников ВСУ.
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Юрий СлюсарьАтаки ВСУРостовская областьНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Пожар
 
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