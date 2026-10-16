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Что происходит на Крымском мосту - обстановка на 13 часов
Что происходит на Крымском мосту - обстановка на 13 часов - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Что происходит на Крымском мосту - обстановка на 13 часов
В очереди к Крымскому мосту на выезде с полуострова по состоянию на 13 часов пятницы находятся 150 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T13:15
2026-10-16T13:15
2026-10-16T13:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В очереди к Крымскому мосту на выезде с полуострова по состоянию на 13 часов пятницы находятся 150 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Очередь со стороны Керчи начала расти утром в пятницу и в шесть часов утра достигала 50 машин. Сейчас число машин выросло втрое.Со стороны Тамани проезд по транспортному переходу свободен.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Что происходит на Крымском мосту - обстановка на 13 часов
Очередь на Крымский мост выросла до 150 автомобилей