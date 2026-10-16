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Четыре "Фламинго" и почти 5 700 дронов уничтожено над регионами России за неделю - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Четыре "Фламинго" и почти 5 700 дронов уничтожено над регионами России за неделю
Четыре "Фламинго" и почти 5 700 дронов уничтожено над регионами России за неделю - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Четыре "Фламинго" и почти 5 700 дронов уничтожено над регионами России за неделю
Российские силы ПВО за неделю сбили над регионами страны четыре крылатые ракеты "Фламинго", ракету "Нептун", 5695 беспилотников ВСУ, сообщили Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T12:50
2026-10-16T12:50
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
ракета "фламинго"
противокорабельная ракета "нептун"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за неделю сбили над регионами страны четыре крылатые ракеты "Фламинго", ракету "Нептун", 5695 беспилотников ВСУ, сообщили Минобороны РФ.Также в пятницу в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили Варваровку и Николаевку в Харьковской области. Кроме того, ВС РФ за прошедшую неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и инфраструктуре Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные разбили логистический центр и судно с грузом для ВСУУдар по "Нафтогазу": газодобывающая инфраструктура горит на ПолтавщинеАрмия России нанесла разрушительный удар по энергетическим объектам ВСУ в Киеве
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всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), ракета "фламинго", противокорабельная ракета "нептун"
Четыре "Фламинго" и почти 5 700 дронов уничтожено над регионами России за неделю

Минобороны: за неделю российские военные сбили четыре "Фламинго" и 5695 БПЛА

12:50 16.10.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за неделю сбили над регионами страны четыре крылатые ракеты "Фламинго", ракету "Нептун", 5695 беспилотников ВСУ, сообщили Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 5695 БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.

Также в пятницу в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили Варваровку и Николаевку в Харьковской области. Кроме того, ВС РФ за прошедшую неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и инфраструктуре Украины.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости СВОМинистерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Ракета "Фламинго"Противокорабельная ракета "Нептун"
 
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