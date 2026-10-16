https://crimea.ria.ru/20261016/chetyre-flamingo-i-pochti-5-700-dronov-unichtozheno-nad-regionami-rossii-za-nedelyu-1160255452.html

Четыре "Фламинго" и почти 5 700 дронов уничтожено над регионами России за неделю

Четыре "Фламинго" и почти 5 700 дронов уничтожено над регионами России за неделю - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Четыре "Фламинго" и почти 5 700 дронов уничтожено над регионами России за неделю

Российские силы ПВО за неделю сбили над регионами страны четыре крылатые ракеты "Фламинго", ракету "Нептун", 5695 беспилотников ВСУ, сообщили Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T12:50

2026-10-16T12:50

2026-10-16T12:50

всу (вооруженные силы украины)

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новости сво

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ракета "фламинго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за неделю сбили над регионами страны четыре крылатые ракеты "Фламинго", ракету "Нептун", 5695 беспилотников ВСУ, сообщили Минобороны РФ.Также в пятницу в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили Варваровку и Николаевку в Харьковской области. Кроме того, ВС РФ за прошедшую неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и инфраструктуре Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные разбили логистический центр и судно с грузом для ВСУУдар по "Нафтогазу": газодобывающая инфраструктура горит на ПолтавщинеАрмия России нанесла разрушительный удар по энергетическим объектам ВСУ в Киеве

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), ракета "фламинго", противокорабельная ракета "нептун"