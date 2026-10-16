https://crimea.ria.ru/20261016/chetyre-flamingo-i-pochti-5-700-dronov-unichtozheno-nad-regionami-rossii-za-nedelyu-1160255452.html
Четыре "Фламинго" и почти 5 700 дронов уничтожено над регионами России за неделю
Четыре "Фламинго" и почти 5 700 дронов уничтожено над регионами России за неделю - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Четыре "Фламинго" и почти 5 700 дронов уничтожено над регионами России за неделю
Российские силы ПВО за неделю сбили над регионами страны четыре крылатые ракеты "Фламинго", ракету "Нептун", 5695 беспилотников ВСУ, сообщили Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T12:50
2026-10-16T12:50
2026-10-16T12:50
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
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пво
беспилотник (бпла, дрон)
ракета "фламинго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за неделю сбили над регионами страны четыре крылатые ракеты "Фламинго", ракету "Нептун", 5695 беспилотников ВСУ, сообщили Минобороны РФ.Также в пятницу в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили Варваровку и Николаевку в Харьковской области. Кроме того, ВС РФ за прошедшую неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и инфраструктуре Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные разбили логистический центр и судно с грузом для ВСУУдар по "Нафтогазу": газодобывающая инфраструктура горит на ПолтавщинеАрмия России нанесла разрушительный удар по энергетическим объектам ВСУ в Киеве
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), ракета "фламинго", противокорабельная ракета "нептун"
Четыре "Фламинго" и почти 5 700 дронов уничтожено над регионами России за неделю
Минобороны: за неделю российские военные сбили четыре "Фламинго" и 5695 БПЛА