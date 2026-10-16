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Часть Севастополя в пятницу останется без воды - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Часть Севастополя в пятницу останется без воды
Часть Севастополя в пятницу останется без воды - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Часть Севастополя в пятницу останется без воды
Почти два десятка улиц и переулков, а также два садовых товарищества в Севастополе останутся без воды в пятницу из-за работ на сетях. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T10:11
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вода
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жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Почти два десятка улиц и переулков, а также два садовых товарищества в Севастополе останутся без воды в пятницу из-за работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба городского водоканала.По данным компании, воды в указанный период не будет на улицах Профсоюзной, Грошева, Мира, Физкультурной, Новикова, Склонной, Драпушко, Крестовского, Ситникова, Морской Пехоты, Жукова, Оздоровительной, Выгонной, Кизиловой, в переулках Профсоюзном, Коммунальном, Физкультурном, в Рудничном проезде, а также в границах садовых товариществ "Горняк" и "Рассвет".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К водной экосистеме Крыма надо подходить бережно – эколог Какое водохранилище стратегически важно для КрымаВ Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасов
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Часть Севастополя в пятницу останется без воды

В Севастополе два десятка улиц и садовые товарищества останутся без воды в пятницу

10:11 16.10.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Почти два десятка улиц и переулков, а также два садовых товарищества в Севастополе останутся без воды в пятницу из-за работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба городского водоканала.
"В связи с аварийными работами на сетях городского водопровода, 16 октября подача воды c 10 до 17 часов производиться не будет", – сказано в сообщении
По данным компании, воды в указанный период не будет на улицах Профсоюзной, Грошева, Мира, Физкультурной, Новикова, Склонной, Драпушко, Крестовского, Ситникова, Морской Пехоты, Жукова, Оздоровительной, Выгонной, Кизиловой, в переулках Профсоюзном, Коммунальном, Физкультурном, в Рудничном проезде, а также в границах садовых товариществ "Горняк" и "Рассвет".
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