https://crimea.ria.ru/20261016/chast-sevastopolya-v-pyatnitsu-ostanetsya-bez-vody-1160248706.html

Часть Севастополя в пятницу останется без воды

Часть Севастополя в пятницу останется без воды - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Часть Севастополя в пятницу останется без воды

Почти два десятка улиц и переулков, а также два садовых товарищества в Севастополе останутся без воды в пятницу из-за работ на сетях. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T10:11

2026-10-16T10:11

2026-10-16T10:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Почти два десятка улиц и переулков, а также два садовых товарищества в Севастополе останутся без воды в пятницу из-за работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба городского водоканала.По данным компании, воды в указанный период не будет на улицах Профсоюзной, Грошева, Мира, Физкультурной, Новикова, Склонной, Драпушко, Крестовского, Ситникова, Морской Пехоты, Жукова, Оздоровительной, Выгонной, Кизиловой, в переулках Профсоюзном, Коммунальном, Физкультурном, в Рудничном проезде, а также в границах садовых товариществ "Горняк" и "Рассвет".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К водной экосистеме Крыма надо подходить бережно – эколог Какое водохранилище стратегически важно для КрымаВ Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасов

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