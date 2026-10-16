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Более 10 тысяч мирных россиян пострадали от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Более 10 тысяч мирных россиян пострадали от атак ВСУ
Более 10 тысяч мирных россиян пострадали от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Более 10 тысяч мирных россиян пострадали от атак ВСУ
С начала 2026 года из-за ударов украинских боевиков пострадали 10 253 мирных жителя России. Комитет ООН по правам человека должен провести проверки по фактам... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T18:21
2026-10-16T18:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. С начала 2026 года из-за ударов украинских боевиков пострадали 10 253 мирных жителя России. Комитет ООН по правам человека должен провести проверки по фактам ударов по мирным людям. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По словам Мирошника, киевский режим развернул против мирных жителей "транспортную войну". С начала года атаковано 277 пассажирских автобусов большой вместимости, в основном выполнявших внутригородские или междугородние рейсы, пострадали более 450 человек. Также украинскими боевиками совершаются целенаправленные атаки дронами на частные легковые автомобили, гибнут целые семьи.Он потребовал от Комитета ООН по правам человека проведения проверок и четкой реакции на запущенную Киевом практику массового терроризма против мирного населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:52 человека погибли от атак ВСУ на регионы России за неделюНичего святого: ВСУ дроном атаковали храм в Херсонской областиВСУ атаковали склад с гуманитарной помощью Красного Креста в Донецке
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родион мирошник, атаки всу, происшествия, новости сво, оон, новости, россия
Более 10 тысяч мирных россиян пострадали от атак ВСУ

С начала года от украинских атак пострадали более 10 тысяч мирных россиян - Мирошник

18:21 16.10.2026
 
© Tekegram-канал Андрей КравченкоПоследствия массированной атаки ВСУ на Новороссийск в ночь на 9 сентября 2026
Последствия массированной атаки ВСУ на Новороссийск в ночь на 9 сентября 2026
© Tekegram-канал Андрей Кравченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. С начала 2026 года из-за ударов украинских боевиков пострадали 10 253 мирных жителя России. Комитет ООН по правам человека должен провести проверки по фактам ударов по мирным людям. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"С начала года число пострадавших от рук украинских боевиков уже достигло 10 253 мирных жителей. В апреле Киев получил от Евросоюза огромные средства, вооружение и благословение использовать все это для террористических действий против мирного населения России", – сообщил он.
По словам Мирошника, киевский режим развернул против мирных жителей "транспортную войну". С начала года атаковано 277 пассажирских автобусов большой вместимости, в основном выполнявших внутригородские или междугородние рейсы, пострадали более 450 человек. Также украинскими боевиками совершаются целенаправленные атаки дронами на частные легковые автомобили, гибнут целые семьи.
"Эта варварская практика вооруженных формирований Киева до сих не получила осуждения со стороны ООН... Налицо поставленная на поток война ВСУ с рядовыми гражданами, в которой целями зачастую являются дети, женщины и пожилые люди", – подчеркнул Мирошник.
Он потребовал от Комитета ООН по правам человека проведения проверок и четкой реакции на запущенную Киевом практику массового терроризма против мирного населения.
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Родион МирошникАтаки ВСУПроисшествияНовости СВОООННовостиРоссия
 
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