https://crimea.ria.ru/20261016/bolee-10-tysyach-mirnykh-rossiyan-postradali-ot-atak-vsu-1160275929.html

Более 10 тысяч мирных россиян пострадали от атак ВСУ

Более 10 тысяч мирных россиян пострадали от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Более 10 тысяч мирных россиян пострадали от атак ВСУ

С начала 2026 года из-за ударов украинских боевиков пострадали 10 253 мирных жителя России. Комитет ООН по правам человека должен провести проверки по фактам... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T18:21

2026-10-16T18:21

2026-10-16T18:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. С начала 2026 года из-за ударов украинских боевиков пострадали 10 253 мирных жителя России. Комитет ООН по правам человека должен провести проверки по фактам ударов по мирным людям. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По словам Мирошника, киевский режим развернул против мирных жителей "транспортную войну". С начала года атаковано 277 пассажирских автобусов большой вместимости, в основном выполнявших внутригородские или междугородние рейсы, пострадали более 450 человек. Также украинскими боевиками совершаются целенаправленные атаки дронами на частные легковые автомобили, гибнут целые семьи.Он потребовал от Комитета ООН по правам человека проведения проверок и четкой реакции на запущенную Киевом практику массового терроризма против мирного населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:52 человека погибли от атак ВСУ на регионы России за неделюНичего святого: ВСУ дроном атаковали храм в Херсонской областиВСУ атаковали склад с гуманитарной помощью Красного Креста в Донецке

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родион мирошник, атаки всу, происшествия, новости сво, оон, новости, россия