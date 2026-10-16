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Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Шебекино: ранены женщины
Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Шебекино: ранены женщины - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Шебекино: ранены женщины
Четверо женщин пострадали при атаке ВСУ на рейсовый автобус в Шебекино. Об этом сообщает в пятницу оперативный штаб Белгородской области. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T10:53
2026-10-16T10:53
2026-10-16T11:04
шебекино (город в белгородской области)
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белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Четверо женщин пострадали при атаке ВСУ на рейсовый автобус в Шебекино. Об этом сообщает в пятницу оперативный штаб Белгородской области."В Шебекино беспилотник атаковал рейсовый автобус. Предварительно, пострадали четыре мирных жителя. Бойцами самообороны они доставлены в Шебекинскую ЦРБ", – сказано в сообщении.Кроме того, из-за атак ВСУ повреждены жилой дом, социальный объект и гражданские автомобили.12 октября украинский беспилотник атаковал городской автобус в Северодонецке Луганской Народной Республики. Трое человек получили тяжелые ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Губернатор Белгородчины предупредил о взрывных устройствах ВСУ в лесах областиБьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНРВСУ атакуют машины в Запорожской области – ударами дронов ранены пятеро
шебекино (город в белгородской области)
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шебекино (город в белгородской области), атаки всу, белгородская область, происшествия, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)
Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Шебекино: ранены женщины
В Шебекино беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус -- ранены четыре женщины
10:53 16.10.2026 (обновлено: 11:04 16.10.2026)