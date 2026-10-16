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Бензин в Крыму: где заправиться в пятницу
Бензин в Крыму: где заправиться в пятницу - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Бензин в Крыму: где заправиться в пятницу
В пятницу, 16 октября, в Крыму бензин будут заправлять на четырех сетях АЗС с 8:00. Об этом сообщает республиканское министерство топлива и энергетики. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T07:47
2026-10-16T07:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В пятницу, 16 октября, в Крыму бензин будут заправлять на четырех сетях АЗС с 8:00. Об этом сообщает республиканское министерство топлива и энергетики.Так, с 8:00 бензин марки АИ-95 и дизтопливо будут продаваться на АЗС "АТАН".С 9:00 бензин марки АИ-92 и АИ-95, а также дизель, можно будет приобрести на заправках "Формула".С 14:00 бензин АИ -92 и АИ-95 будут заправлять на АЗС "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.С 16:00 начнется отпуск топлива АИ-92 и АИ-95 на заправках "ТЭС" в Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах и в городе Керчь.С 17:00 можно будет заправиться бензином АИ-92, АИ-95 на "ТЭС" в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районе и на Южном берегу Крыма.Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что с 16 октября в городе отменяется система QR-кодов при покупке топлива.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке России стабилизируется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Бензин в Крыму: где заправиться в пятницу
На автозаправках Крыма в пятницу в свободной продаже будет бензин АИ-92 и АИ-95
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В пятницу, 16 октября, в Крыму бензин будут заправлять на четырех сетях АЗС с 8:00. Об этом сообщает республиканское министерство топлива и энергетики.
Так, с 8:00 бензин марки АИ-95 и дизтопливо будут продаваться на АЗС "АТАН".
С 9:00 бензин марки АИ-92 и АИ-95, а также дизель, можно будет приобрести на заправках "Формула".
С 14:00 бензин АИ -92 и АИ-95 будут заправлять на АЗС "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.
С 16:00 начнется отпуск топлива АИ-92 и АИ-95 на заправках "ТЭС" в Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах и в городе Керчь.
С 17:00 можно будет заправиться бензином АИ-92, АИ-95 на "ТЭС" в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районе и на Южном берегу Крыма.
Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что с 16 октября в городе отменяется система QR-кодов
при покупке топлива.
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