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Атака ВСУ на Севастополь: над городом уничтожили четыре дрона - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Атака ВСУ на Севастополь: над городом уничтожили четыре дрона
Атака ВСУ на Севастополь: над городом уничтожили четыре дрона - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Атака ВСУ на Севастополь: над городом уничтожили четыре дрона
Четыре украинских беспилотника сбили над Севастополем во время действия воздушной тревоги вечером в пятницу. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T17:13
2026-10-16T17:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Четыре украинских беспилотника сбили над Севастополем во время действия воздушной тревоги вечером в пятницу. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.Угроза атаки ВСУ в городе была объявлена в 15:30 и сохранялась в течение часа.По информации губернатора, никто из людей не пострадал. Повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано.В четверг в Севастополе силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре "Фламинго" и почти 5 700 дронов уничтожено над регионами России за неделюВСУ предприняли массированную атаку на регионы России – сбито 644 беспилотникаНад Ростовской областью сбили ракету и 50 беспилотников ВСУ
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Атака ВСУ на Севастополь: над городом уничтожили четыре дрона

Над Севастополем сбили четыре украинских беспилотника

17:13 16.10.2026 (обновлено: 17:21 16.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Четыре украинских беспилотника сбили над Севастополем во время действия воздушной тревоги вечером в пятницу. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.
Угроза атаки ВСУ в городе была объявлена в 15:30 и сохранялась в течение часа.

"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали четыре вражеских беспилотника", - написал он.

По информации губернатора, никто из людей не пострадал. Повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано.
В четверг в Севастополе силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника.
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