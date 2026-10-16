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Атака ВСУ на Севастополь: над городом уничтожили четыре дрона

Атака ВСУ на Севастополь: над городом уничтожили четыре дрона - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Атака ВСУ на Севастополь: над городом уничтожили четыре дрона

Четыре украинских беспилотника сбили над Севастополем во время действия воздушной тревоги вечером в пятницу. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T17:13

2026-10-16T17:13

2026-10-16T17:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Четыре украинских беспилотника сбили над Севастополем во время действия воздушной тревоги вечером в пятницу. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.Угроза атаки ВСУ в городе была объявлена в 15:30 и сохранялась в течение часа.По информации губернатора, никто из людей не пострадал. Повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано.В четверг в Севастополе силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре "Фламинго" и почти 5 700 дронов уничтожено над регионами России за неделюВСУ предприняли массированную атаку на регионы России – сбито 644 беспилотникаНад Ростовской областью сбили ракету и 50 беспилотников ВСУ

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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