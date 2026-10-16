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Атака ВСУ на Севастополь: над городом уничтожили четыре дрона
Атака ВСУ на Севастополь: над городом уничтожили четыре дрона - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Атака ВСУ на Севастополь: над городом уничтожили четыре дрона
Четыре украинских беспилотника сбили над Севастополем во время действия воздушной тревоги вечером в пятницу. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T17:13
2026-10-16T17:13
2026-10-16T17:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Четыре украинских беспилотника сбили над Севастополем во время действия воздушной тревоги вечером в пятницу. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.Угроза атаки ВСУ в городе была объявлена в 15:30 и сохранялась в течение часа.По информации губернатора, никто из людей не пострадал. Повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано.В четверг в Севастополе силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре "Фламинго" и почти 5 700 дронов уничтожено над регионами России за неделюВСУ предприняли массированную атаку на регионы России – сбито 644 беспилотникаНад Ростовской областью сбили ракету и 50 беспилотников ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, крым, новости крыма, срочные новости крыма
Атака ВСУ на Севастополь: над городом уничтожили четыре дрона
Над Севастополем сбили четыре украинских беспилотника
17:13 16.10.2026 (обновлено: 17:21 16.10.2026)