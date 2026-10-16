https://crimea.ria.ru/20261016/armiya-rossii-osvobodila-dobropole--1160276737.html

Армия России освободила Доброполье

Армия России освободила Доброполье - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Армия России освободила Доброполье

Вооруженные силы России полностью взяли под контроль город Доброполье в Донецкой Народной Республике. Об этом в пятницу, 16 октября, доложил президенту России... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T18:42

2026-10-16T18:42

2026-10-16T18:53

донецкая народная республика (днр)

новости сво

валерий герасимов

владимир путин (политик)

вооруженные силы россии

группировка войск "центр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России полностью взяли под контроль город Доброполье в Донецкой Народной Республике. Об этом в пятницу, 16 октября, доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия по выявлению и уничтожению отдельных украинских военнослужащих, укрывающихся в подвалах зданий, указал Герасимов.По его информации, передовые группы российских военных вошли в город Белозерское ДНР и ведут уличные бои. Всего с 1 сентября 2026 года в зоне проведения специальной военной операции армией России взято под контроль 92 населенных пункта, уточнил он.Как отметил президент России Владимир Путин, с начала этого года освобождено около 6,5 тысяч квадратных километров территорий и 320 населенных пунктов. Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территорий Донецкой Республики и 16,5% Запорожской области, ЛНР полностью под контролем российских сил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России наступают: освобождены Варваровка и Николаевка Харьковской областиРоссийские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской областиАрмия России освободила два села в ДНР и Запорожской области

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донецкая народная республика (днр), новости сво, валерий герасимов, владимир путин (политик), вооруженные силы россии, группировка войск "центр"