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Армия России освободила Доброполье
Армия России освободила Доброполье - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Армия России освободила Доброполье
Вооруженные силы России полностью взяли под контроль город Доброполье в Донецкой Народной Республике. Об этом в пятницу, 16 октября, доложил президенту России... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T18:42
2026-10-16T18:42
2026-10-16T18:53
донецкая народная республика (днр)
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валерий герасимов
владимир путин (политик)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России полностью взяли под контроль город Доброполье в Донецкой Народной Республике. Об этом в пятницу, 16 октября, доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия по выявлению и уничтожению отдельных украинских военнослужащих, укрывающихся в подвалах зданий, указал Герасимов.По его информации, передовые группы российских военных вошли в город Белозерское ДНР и ведут уличные бои. Всего с 1 сентября 2026 года в зоне проведения специальной военной операции армией России взято под контроль 92 населенных пункта, уточнил он.Как отметил президент России Владимир Путин, с начала этого года освобождено около 6,5 тысяч квадратных километров территорий и 320 населенных пунктов. Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территорий Донецкой Республики и 16,5% Запорожской области, ЛНР полностью под контролем российских сил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России наступают: освобождены Варваровка и Николаевка Харьковской областиРоссийские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской областиАрмия России освободила два села в ДНР и Запорожской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), новости сво, валерий герасимов, владимир путин (политик), вооруженные силы россии, группировка войск "центр"
Армия России освободила Доброполье
Доброполье в ДНР перешло под контроль России - Герасимов
18:42 16.10.2026 (обновлено: 18:53 16.10.2026)