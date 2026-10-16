https://crimea.ria.ru/20261016/armiya-rossii-nanesla-vosem-moschnykh-udarov-po-ukraine--1160253587.html
Армия России нанесла восемь мощных ударов по Украине
Армия России нанесла восемь мощных ударов по Украине - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Армия России нанесла восемь мощных ударов по Украине
ВС РФ за прошедшую неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и инфраструктуре Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T12:29
2026-10-16T12:29
2026-10-16T12:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ за прошедшую неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и инфраструктуре Украины. Об этом сообщило Минобороны России.Также поражены склады боеприпасов и военно-технического имущества, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.В результате ударов были выведены из строя объекты инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), удары по украине, украина
Армия России нанесла восемь мощных ударов по Украине
ВС России за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов по Украине