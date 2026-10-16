Рейтинг@Mail.ru
Армия России нанесла восемь мощных ударов по Украине - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261016/armiya-rossii-nanesla-vosem-moschnykh-udarov-po-ukraine--1160253587.html
Армия России нанесла восемь мощных ударов по Украине
Армия России нанесла восемь мощных ударов по Украине - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Армия России нанесла восемь мощных ударов по Украине
ВС РФ за прошедшую неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и инфраструктуре Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T12:29
2026-10-16T12:29
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
удары по украине
украина
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/06/1d/1157250427_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3917fdf3565e67c44e3522fe9a4675f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ за прошедшую неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и инфраструктуре Украины. Об этом сообщило Минобороны России.Также поражены склады боеприпасов и военно-технического имущества, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.В результате ударов были выведены из строя объекты инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261015/udary-po-ukraine-segodnya-chto-unichtozheno-1160239826.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/06/1d/1157250427_90:0:1050:720_1920x0_80_0_0_3e84c04763fd60ca5ee2ceda0fcdf019.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), удары по украине, украина
Армия России нанесла восемь мощных ударов по Украине

ВС России за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов по Украине

12:29 16.10.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ за прошедшую неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и инфраструктуре Украины. Об этом сообщило Минобороны России.
"С 10 по 16 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и семь групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и телекоммуникационные центры, объекты транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Также поражены склады боеприпасов и военно-технического имущества, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
В результате ударов были выведены из строя объекты инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения.
Украинские пожарные
Вчера, 18:18
Удары по Украине сегодня: что уничтожено
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Удары по УкраинеУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:25"Футбол" должен закончиться: Аксенов потребовал от чиновников наладить контакт с людьми
15:11В "Артеке" открыли комнаты психологического комфорта
14:54В Крыму сотрудники МЧС спасали людей после "взрыва газа" в здании
14:50Поезда крымского направления за пять месяцев перевезли 1,7 миллиона человек
14:40Лукашенко назвал сроки окончания конфликта на Украине
14:30Как начиналась Крымская война
14:16Афера с топливом на 14 миллионов: в Севастополе арестована мошенница со стажем
14:05Ливни и штормовой ветер накроют Севастополь
13:51Сильное землетрясение произошло в Иране
13:39В Анапе шторм разбил центральный пляж
13:37ВТБ открыл обновленный офис в Севастополе
13:29В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Зеленском
13:20Эксперты РИА Новости Крым провели мастер-классы на форуме об СВО
13:15Что происходит на Крымском мосту - обстановка на 13 часов
13:11Новости СВО: в Минобороны назвали страшные потери Киева за неделю
13:01"Позорище": Захарова оценила слова Зеленского о попытках покушения на него
12:50Четыре "Фламинго" и почти 5 700 дронов уничтожено над регионами России за неделю
12:40На Луганщине ВСУ ударили по многоэтажке и "Газели" - два человека погибли
12:29Армия России нанесла восемь мощных ударов по Украине
12:17Гранатомет и 6 автоматов: двое крымчан получили сроки за хранение оружия
Лента новостейМолния