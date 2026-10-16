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Афера с топливом на 14 миллионов: в Севастополе арестована мошенница со стажем
Афера с топливом на 14 миллионов: в Севастополе арестована мошенница со стажем - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Афера с топливом на 14 миллионов: в Севастополе арестована мошенница со стажем
В Севастополе арестована ранее условно судимая байер-мошенница за новую аферу с оптовыми закупками топлива. На этот раз 37-летняя местная жительница присвоила... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T14:16
2026-10-16T14:16
2026-10-16T14:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе арестована ранее условно судимая байер-мошенница за новую аферу с оптовыми закупками топлива. На этот раз 37-летняя местная жительница присвоила себе 14 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.По данным оперативников, злоумышленница, находясь на испытательном сроке за предыдущие махинации, создала фиктивный бизнес и обманула четырех своих знакомых предпринимателей.Под предлогом реализации топлива она заключила договор со знакомым 38-летним жителем Севастополя на поставку 12 тонн бензина. Получив и продав товар, она присвоила всю выручку – более 2,6 миллиона рублей.Аналогичным образом аферистка похитила три тонны дизельного топлива стоимостью 810 тысяч рублей у другого 38-летнего бизнесмена. Позже мужчина заказал через нее бензин и передал ей 6,3 миллиона рублей предоплаты. Жертвами стали еще двое потерпевших в возрасте 39 лет. Они передали около 3,9 миллиона рублей для закупки топлива, после чего женщина перестала выходить на связь. Возбуждены уголовные дела. Фигурантка заключена под стражу.Ранее полиция Севастополя задержала приезжего из Джанкоя 24-летнего мужчину, который продавал несуществующие талоны на топливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вирус вместо бонусной карты на бензин: мошенники придумали новую аферуВ Севастополе женщина продавала "материковый" бензин по 200 рублей за литрВ Севастополе пресекли продажу бензина по 300 рублей за литр
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севастополь, мошенничество, полиция севастополя, общество, топливо, уголовный кодекс, новости севастополя
Афера с топливом на 14 миллионов: в Севастополе арестована мошенница со стажем
В Севастополе арестована байер-мошенница за аферы с топливом на 14 миллионов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе арестована ранее условно судимая байер-мошенница за новую аферу с оптовыми закупками топлива. На этот раз 37-летняя местная жительница присвоила себе 14 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.
По данным оперативников, злоумышленница, находясь на испытательном сроке за предыдущие махинации, создала фиктивный бизнес и обманула четырех своих знакомых предпринимателей.
Под предлогом реализации топлива она заключила договор со знакомым 38-летним жителем Севастополя на поставку 12 тонн бензина. Получив и продав товар, она присвоила всю выручку – более 2,6 миллиона рублей.
Аналогичным образом аферистка похитила три тонны дизельного топлива стоимостью 810 тысяч рублей у другого 38-летнего бизнесмена. Позже мужчина заказал через нее бензин и передал ей 6,3 миллиона рублей предоплаты.
Жертвами стали еще двое потерпевших в возрасте 39 лет. Они передали около 3,9 миллиона рублей для закупки топлива, после чего женщина перестала выходить на связь.
"Общий ущерб от противоправной деятельности составил порядка 14 миллионов рублей. Мошенницу задержали при силовой поддержке бойцов СОБР "Сокол" Росгвардии. Во время обыска в ее квартире оперативники обнаружили и изъяли документы, флеш-накопители и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - уточнили в полиции.
Возбуждены уголовные дела. Фигурантка заключена под стражу.
Ранее полиция Севастополя задержала
приезжего из Джанкоя 24-летнего мужчину, который продавал несуществующие талоны на топливо.
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