https://crimea.ria.ru/20261015/zolotaya-uborka-v-moskve-domrabotnitsa-pokhitila-iz-kvartiry-155-slitkov-1160233554.html

Золотая уборка: в Москве домработница похитила из квартиры 155 слитков

Золотая уборка: в Москве домработница похитила из квартиры 155 слитков - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Золотая уборка: в Москве домработница похитила из квартиры 155 слитков

Домработница похитила 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей из квартиры на западе Москвы, она задержана. Об этом сообщили в пресс-службе столичного РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T16:10

2026-10-15T16:10

2026-10-15T16:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Домработница похитила 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей из квартиры на западе Москвы, она задержана. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.55-летняя москвичка наняла женщину для клининга, даже не подозревая, чем обернется эта помощь по хозяйству.Полицейские задержали 52-летнюю жительницу Новгородской области. При обыске в ее съемной квартире в Подмосковье нашли 8 слитков по 53 грамма.Со слов задержанной, золото она сдавала в скупку, а деньги тратила на себя. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, кража, новости, золото