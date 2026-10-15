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Золотая уборка: в Москве домработница похитила из квартиры 155 слитков - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Золотая уборка: в Москве домработница похитила из квартиры 155 слитков
Золотая уборка: в Москве домработница похитила из квартиры 155 слитков - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Золотая уборка: в Москве домработница похитила из квартиры 155 слитков
Домработница похитила 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей из квартиры на западе Москвы, она задержана. Об этом сообщили в пресс-службе столичного РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T16:10
2026-10-15T16:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Домработница похитила 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей из квартиры на западе Москвы, она задержана. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.55-летняя москвичка наняла женщину для клининга, даже не подозревая, чем обернется эта помощь по хозяйству.Полицейские задержали 52-летнюю жительницу Новгородской области. При обыске в ее съемной квартире в Подмосковье нашли 8 слитков по 53 грамма.Со слов задержанной, золото она сдавала в скупку, а деньги тратила на себя. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
россия, москва, кража, новости, золото
Золотая уборка: в Москве домработница похитила из квартиры 155 слитков

Домработница похитила 155 золотых слитков из квартиры на западе Москвы

16:10 15.10.2026
 
© ГУ МВД России по Московской области В Москве домработница вынесла из сейфа 155 слитков
 В Москве домработница вынесла из сейфа 155 слитков
© ГУ МВД России по Московской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Домработница похитила 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей из квартиры на западе Москвы, она задержана. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
55-летняя москвичка наняла женщину для клининга, даже не подозревая, чем обернется эта помощь по хозяйству.
"Пока хозяйки не было дома, сотрудница клининга вскрывала сейф в спальне, ключ от которого лежал в прикроватной тумбочке. За время "уборки" из сейфа исчезли 155 золотых слитков. Ущерб - более 1 миллиона рублей", - говорится в канале ведомства в "Макс".
Полицейские задержали 52-летнюю жительницу Новгородской области. При обыске в ее съемной квартире в Подмосковье нашли 8 слитков по 53 грамма.
Со слов задержанной, золото она сдавала в скупку, а деньги тратила на себя.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи.
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