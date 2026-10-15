https://crimea.ria.ru/20261015/zolotaya-uborka-v-moskve-domrabotnitsa-pokhitila-iz-kvartiry-155-slitkov-1160233554.html
Золотая уборка: в Москве домработница похитила из квартиры 155 слитков
Золотая уборка: в Москве домработница похитила из квартиры 155 слитков - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Золотая уборка: в Москве домработница похитила из квартиры 155 слитков
Домработница похитила 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей из квартиры на западе Москвы, она задержана. Об этом сообщили в пресс-службе столичного РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T16:10
2026-10-15T16:10
2026-10-15T16:10
россия
москва
кража
новости
золото
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0f/1160233288_0:84:1071:686_1920x0_80_0_0_fb8754eb37285ddaada24743096b214c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Домработница похитила 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей из квартиры на западе Москвы, она задержана. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.55-летняя москвичка наняла женщину для клининга, даже не подозревая, чем обернется эта помощь по хозяйству.Полицейские задержали 52-летнюю жительницу Новгородской области. При обыске в ее съемной квартире в Подмосковье нашли 8 слитков по 53 грамма.Со слов задержанной, золото она сдавала в скупку, а деньги тратила на себя. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0f/1160233288_21:0:1048:770_1920x0_80_0_0_142d4b67947b61f01ddb771c46045661.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, кража, новости, золото
Золотая уборка: в Москве домработница похитила из квартиры 155 слитков
Домработница похитила 155 золотых слитков из квартиры на западе Москвы
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Домработница похитила 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей из квартиры на западе Москвы, она задержана. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
55-летняя москвичка наняла женщину для клининга, даже не подозревая, чем обернется эта помощь по хозяйству.
"Пока хозяйки не было дома, сотрудница клининга вскрывала сейф в спальне, ключ от которого лежал в прикроватной тумбочке. За время "уборки" из сейфа исчезли 155 золотых слитков. Ущерб - более 1 миллиона рублей", - говорится в канале ведомства в "Макс
".
Полицейские задержали 52-летнюю жительницу Новгородской области. При обыске в ее съемной квартире в Подмосковье нашли 8 слитков по 53 грамма.
Со слов задержанной, золото она сдавала в скупку, а деньги тратила на себя.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.