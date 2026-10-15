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Зеленскому пора уходить - Маск
Зеленскому пора уходить - Маск - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Зеленскому пора уходить - Маск
Главе киевского режима Владимиру Зеленскому пора уйти в отставку. Такое мнение выразил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X. РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T09:04
2026-10-15T09:04
2026-10-15T09:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому пора уйти в отставку. Такое мнение выразил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X.Так он отреагировал на пост, в котором говорится, что глава киевского режима не хочет окончания конфликта, чтобы не пришлось сталкиваться с выборами и потерей власти.В ночь на 14 ноября американцы ограничили украинским боевикам работу терминалов Starlink компания SpaceX Илона Маска, заявлял экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко*. Ранее во вторник военно-воздушные силы Украины, получающие разведданные от Запада, заявили, что не получали заранее информацию о недавних пусках ракет.До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.*Внесен в список террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Трамп заговорил о смене власти на УкраинеИлон Маск призвал ликвидировать ЕС и вернуть суверенитет его странам"Занял неверную сторону": Зеленский обвинил Трампа в предательствеКиев без Starlink и разведданных: что за этим стоит на самом деле
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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илон маск, владимир зеленский, сша, украина, новости
Зеленскому пора уходить - Маск
Илон Макс призвал к отставке Владимира Зеленского