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Завхоз школы в Запорожской области получил срок за шпионаж - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Завхоз школы в Запорожской области получил срок за шпионаж
Завхоз школы в Запорожской области получил срок за шпионаж - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Завхоз школы в Запорожской области получил срок за шпионаж
Завхоз одной из школ Токмакского района Запорожской области приговорен к 13 годам лишения свободы за передачу противнику сведений о военных объектах Вооруженных РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T18:25
2026-10-15T18:25
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запорожская область
суд
шпионаж
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Завхоз одной из школ Токмакского района Запорожской области приговорен к 13 годам лишения свободы за передачу противнику сведений о военных объектах Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного суда.По данным следствия, 57-летний фигурант после начала проведения специальной военной операции оставался приверженцем проукраинской идеологии. Он принял решение собирать и передавать противнику сведения о местах дислокации подразделений российских военных.Полученные данные мужчина переслал представителю разведывательной структуры ВСУ.Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи отец с дочерью вербовали добровольцев в ВСУПередавал СБУ данные о системах ПВО: житель Крыма ответит за госизменуСнимал военных и "сливал" СБУ: крымчанин получил 18 лет за госизмену
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РИА Новости Крым
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новости сво, запорожская область, суд, шпионаж
Завхоз школы в Запорожской области получил срок за шпионаж

Завхоз школы в Запорожской области получил 13 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

18:25 15.10.2026
 
© Фото: Запорожский областной судЗавхоз школы в Запорожской области получил срок за шпионаж
Завхоз школы в Запорожской области получил срок за шпионаж
© Фото: Запорожский областной суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Завхоз одной из школ Токмакского района Запорожской области приговорен к 13 годам лишения свободы за передачу противнику сведений о военных объектах Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного суда.
По данным следствия, 57-летний фигурант после начала проведения специальной военной операции оставался приверженцем проукраинской идеологии. Он принял решение собирать и передавать противнику сведения о местах дислокации подразделений российских военных.
"С февраля 2022 по июль 2023 года путем визуального наблюдения за передвижением и дислокацией личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ он осуществлял сбор соответствующих сведений для дальнейшей передачи противнику", - говорится в сообщении.
Полученные данные мужчина переслал представителю разведывательной структуры ВСУ.
Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.
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