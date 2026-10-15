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Завхоз школы в Запорожской области получил срок за шпионаж

Завхоз школы в Запорожской области получил срок за шпионаж - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Завхоз школы в Запорожской области получил срок за шпионаж

Завхоз одной из школ Токмакского района Запорожской области приговорен к 13 годам лишения свободы за передачу противнику сведений о военных объектах Вооруженных РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T18:25

2026-10-15T18:25

2026-10-15T18:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Завхоз одной из школ Токмакского района Запорожской области приговорен к 13 годам лишения свободы за передачу противнику сведений о военных объектах Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного суда.По данным следствия, 57-летний фигурант после начала проведения специальной военной операции оставался приверженцем проукраинской идеологии. Он принял решение собирать и передавать противнику сведения о местах дислокации подразделений российских военных.Полученные данные мужчина переслал представителю разведывательной структуры ВСУ.Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи отец с дочерью вербовали добровольцев в ВСУПередавал СБУ данные о системах ПВО: житель Крыма ответит за госизменуСнимал военных и "сливал" СБУ: крымчанин получил 18 лет за госизмену

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, запорожская область, суд, шпионаж