https://crimea.ria.ru/20261015/zachem-svyaschenniku-blog-priznanie-ioanna-popova-1160236495.html

Зачем священнику блог: признание Иоанна Попова

Зачем священнику блог: признание Иоанна Попова - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Зачем священнику блог: признание Иоанна Попова

Как стать лучшей версией себя показывает молодым людям в своих видеороликах известный священник-блогер Иоанн Попов. О том, зачем священнику личный блог,... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T22:37

2026-10-15T22:37

2026-10-15T22:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Как стать лучшей версией себя показывает молодым людям в своих видеороликах известный священник-блогер Иоанн Попов. О том, зачем священнику личный блог, священнослужитель рассказал РИА Новости Крым."Мне нравится вести блог. Ты рассказываешь людям основы христианства, православия, и самое главное люди этим интересуются", - говорит Попов.Он сравнивает блогерство с преподаванием: когда лектор делится знаниями с аудиторией, и у присутствующих в это время "горят глаза", мотивация появляется и у самого учителя.По словам Ионна Попова, он старается быть полезен молодым людям. Наглядным примером показывая, как удачно совмещать интенсивные тренировки в спортзале и воцерковление.Ранее в интервью РИА Новости Крым Ионн Попов рассказал, как пришел к блогерству.Ионн Попов принимает участие в работе молодежного историко-культурного форума "Истоки – "Слово" платформы Росмолодежь – "Осмысление", проходящего в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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