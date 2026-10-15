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Зачем священнику блог: признание Иоанна Попова - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Зачем священнику блог: признание Иоанна Попова
Зачем священнику блог: признание Иоанна Попова - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Зачем священнику блог: признание Иоанна Попова
Как стать лучшей версией себя показывает молодым людям в своих видеороликах известный священник-блогер Иоанн Попов. О том, зачем священнику личный блог,... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T22:37
2026-10-15T22:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Как стать лучшей версией себя показывает молодым людям в своих видеороликах известный священник-блогер Иоанн Попов. О том, зачем священнику личный блог, священнослужитель рассказал РИА Новости Крым."Мне нравится вести блог. Ты рассказываешь людям основы христианства, православия, и самое главное люди этим интересуются", - говорит Попов.Он сравнивает блогерство с преподаванием: когда лектор делится знаниями с аудиторией, и у присутствующих в это время "горят глаза", мотивация появляется и у самого учителя.По словам Ионна Попова, он старается быть полезен молодым людям. Наглядным примером показывая, как удачно совмещать интенсивные тренировки в спортзале и воцерковление.Ранее в интервью РИА Новости Крым Ионн Попов рассказал, как пришел к блогерству.Ионн Попов принимает участие в работе молодежного историко-культурного форума "Истоки – "Слово" платформы Росмолодежь – "Осмысление", проходящего в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, православие, общество, интернет, видео
Зачем священнику блог: признание Иоанна Попова

Как стать лучшей версией себя: священник рассказал о пользе своего блога для молодежи

22:37 15.10.2026
 
© Фото из соцсетей Иоанна ПоповаСвященник Иоанн Попов
Священник Иоанн Попов
© Фото из соцсетей Иоанна Попова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Как стать лучшей версией себя показывает молодым людям в своих видеороликах известный священник-блогер Иоанн Попов. О том, зачем священнику личный блог, священнослужитель рассказал РИА Новости Крым.
"Мне нравится вести блог. Ты рассказываешь людям основы христианства, православия, и самое главное люди этим интересуются", - говорит Попов.
Он сравнивает блогерство с преподаванием: когда лектор делится знаниями с аудиторией, и у присутствующих в это время "горят глаза", мотивация появляется и у самого учителя.
По словам Ионна Попова, он старается быть полезен молодым людям. Наглядным примером показывая, как удачно совмещать интенсивные тренировки в спортзале и воцерковление.

"Я веду блог больше для молодежи. Стараюсь показать, что не только в церкви можно стать лучшей версией себя, но и в спорте. Религиозное погружение и спорт – это как раз про то, чтобы стать лучшей версией себя. У меня такой посыл", - отметил Попов.

Ранее в интервью РИА Новости Крым Ионн Попов рассказал, как пришел к блогерству.
Ионн Попов принимает участие в работе молодежного историко-культурного форума "Истоки – "Слово" платформы Росмолодежь – "Осмысление", проходящего в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе.
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